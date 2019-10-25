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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:43

Просмотров: 986

Российская актриса Ирина Горбачева посетила степь Мангистау

Ирина Горбачева на своей официальной странице в Instagram восторженно отозвалась о степях Мангистау, указав, что обязательно вернется.

Фото со страницы актрисы
Российская актриса Ирина Горбачева посетила Мангистаускую область.

На своей официальной странице в Instagram она написала, что восхищена мангистауской степью.

- Все без фильтров)))... Со мной случилось чудо... Со мной случилась степь… Степи Мангистау, святые места... До этого я любила горы, океан, лес, архитектуру городов... Но всегда это что-то, что больше тебя, выше, сильнее... Теперь я встретила степь... Девственную, дикую, суровую, живую, вечную, свободную и бескрайнюю... Я встретила тишину... Я встретила себя... Океан, по которому ты можешь идти в никуда... Есть только ты и она... Ты и небо... Ты и горизонт... Ты и звездный купол с млечным путём... Я услышала, как бьется мое сердце, как звучит мое дыхание, шаги, мысли, гудение клеток, слезы, крик, смех... Какая я, когда спокойная… Я себя такой не видела... Мы с детства спешим, опаздываем, нас торопят и не учат самому главному, что есть Бог - вдох и выдох... Остановиться и просто быть... Не надевая маски, не становясь кем-то... Кто ты? Кто я?.. Я только прикоснулась... я буду ждать встречи!.. Часть сердца навсегда там!..", – поделилась актриса в Instagram.



Ирина Горбачева – российская актриса театра и кино, звезда сети Instagram. В 2016 году за роль Елены («Сон в летнюю ночь») была отмечена номинацией на премию «Золотая маска».



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