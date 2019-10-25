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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 1092

Фальсифицированную импортную молочную продукцию обнаружили в Актау

Фальсифицированную импортную молочную продукцию обнаружили в Нур-Султане, Алматы и Актау. Об этом сообщает газета «Время» со ссылкой на пресс-службу комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (КККБТУ) Министерства здравоохранения РК.

Иллюстративное фото
Фальсифицированная импортная молочная продукция, как сообщает «Время», обнаружена на полках торговых сетей Нур-Султана, Алматы и Актау.

- По результатам лабораторных исследований, молочная продукция (молоко, сливки, масло сладкосливочное несоленое) производства ОАО «ВиммБилльДанн», АО «Данон Россия», ОАО «Белмолпродукт», ООО «Молпродукт», ООО Агрофирма «Верхний Услон» Российской Федерации, ОАО «Савушкин продукт», «ОАО «Молодечненский молочный комбинат» Ресублики Беларусь, ООО «Андрушевский маслосырзавод» Украины, АО «Ак-сут» Кыргызской Республик и, «Loctalis International Lean Jaurts» Франция, ЗАО «Рокишкио пиено гамиба» Литовской Республики, IM «Fabrica de Brinzetundin Soroca» Республики Молдова, а также ряда других производителей не соответствовали по своему наименованию и жирно-кислотному составу жировой части продукта, - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в КККБТУ, производители нарушили ряд требований технических регламентов, безопасности пищевой продукции, не указав использование растительных жиров, чем ввели потребителей в заблуждение.

- В настоящее время комитетом изъята вся несоответствующая продукция. В соответствии с «Законом о защите прав потребителей» покупатели вправе потребовать от продавца возмещения всех затрат вреда, причиненного здоровью, - сообщили в ведомстве.

Фото с сайта www.cosmo.com.ua



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Комментарии ( 2 )

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нашевсе (Посетители) Сегодня, 19:43
Что случилось?
А отечественная продукция соответствует надписям на этикетке? Которая? Чтобы знать и правильно покупать.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 18:27
Да хоть что бери,хоть Савушкин,хоть что все туфта.Может пропавшие без вести люди где то в подвалах под бренды подделку делают?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • arelav_74
  • Toryn
  • Feniks
 M_lena (Посетители) Сегодня, 16:32
Савушкин продукт всегда считался хорошим и по вкусу и по качеству. А сейчас похоже только казахстанское все соответствует, мало заплатили наверное при проверке :)
 
 

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