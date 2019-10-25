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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 235

Обучение работе с кассовыми аппаратами с онлайн передачей данных пройдет в Актау

В Актау проведут День открытых дверей по разъяснению применения онлайн кассовых аппаратов. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В мероприятии примут участие центры технического обслуживания, производители и разработчики контрольно-кассовых машин (ККМ).

- Для проведения массовой разъяснительной работы по внедрению онлайн-ККМ 28 октября 2019 года пройдет День открытых дверей. В мероприятии будут участвовать центры технического обслуживания, производители и разработчики ККМ, где продемонстрируют имеющиеся у них модели кассовых аппаратов, - рассказали в департаменте госдоходов Мангистауской области.

Мероприятие пройдет в центре обслуживания предпринимателей в 35 микрорайоне Актау. Начало в 10:00.

С 1 января 2020 года, в соответствии с Налоговым кодексом, все денежные расчеты на территории Республики Казахстан обязаны производиться с применением онлайн-ККМ.

Данные требования не распространяются на предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах отсутствия сети.

Предприниматели страны должны применять при денежных расчетах контрольно-кассовые машины с онлайн передачей данных.

На сегодняшний день состоит на учете более 490 тысяч онлайн-ККМ. До конца текущего года переход на онлайн-ККМ должна осуществить большая группа предпринимателей, в основном это представители малого бизнеса, крестьянские хозяйства, которые обязаны перейти на онлайн-ККМ с 1 января 2020 года.

Фото из открытых источников



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