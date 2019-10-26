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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 05:29

Просмотров: 524

В зоне отдыха Кендерли планируют построить опреснительный завод

Технико-экономическое обоснование проекта будет разработано к концу апреля 2020 года. Об этом стало известно на встрече акима Мангистауской области с представителями национальной компании «КазМунайГаз».

Иллюстративное фото
Ранее технико-экономическое обоснование проекта, как сообщает пресс-служба акима области, предусматривало производство технической воды. Теперь проект будет возобновлён, как завод, в котором будет опресняться и производиться только питьевая вода.

В ходе встречи с главой региона стороны обсудили несколько вариантов размещения завода и трубопроводов.

- Подрядная организация АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа» сообщила, что технико-экономическое обоснование проекта будет разработано к концу апреля. Затем мы проведем переговоры с потенциальными инвесторами от имени «КазМунайГаза», координатора проекта, определим фактическую мощность завода и завершим строительные работы в кратчайшие сроки, - сказал Нуртас Шманов, управляющий директор АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти.

В сентябре этого года под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина состоялось совещание по комплексному плану развития Жанаозена. На совещании премьер-министр поручил решить проблему, связанную с питьевой водой в Жанаозене. В связи с этим был разработан проект «Строительство опреснительной установки мощностью 45-50 тысяч кубометров в сутки из зоны отдыха Кендерли».

Фото с сайта podomostroim.ru



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЁмоЁ
 tolk (Посетители) Сегодня, 09:08
В 2013году тоже планировали.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • tatiana1303
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 07:39
ходовая фраза последних времён - планируют... draznilka
 
 

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