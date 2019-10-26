В зоне отдыха Кендерли планируют построить опреснительный завод

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Ранее технико-экономическое обоснование проекта, как сообщает пресс-служба акима области, предусматривало производство технической воды. Теперь проект будет возобновлён, как завод, в котором будет опресняться и производиться только питьевая вода.



В ходе встречи с главой региона стороны обсудили несколько вариантов размещения завода и трубопроводов.



- Подрядная организация АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа» сообщила, что технико-экономическое обоснование проекта будет разработано к концу апреля. Затем мы проведем переговоры с потенциальными инвесторами от имени «КазМунайГаза», координатора проекта, определим фактическую мощность завода и завершим строительные работы в кратчайшие сроки, - сказал Нуртас Шманов, управляющий директор АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти.



В сентябре этого года под председательством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина состоялось совещание по комплексному плану развития Жанаозена. На совещании премьер-министр поручил решить проблему, связанную с питьевой водой в Жанаозене. В связи с этим был разработан проект «Строительство опреснительной установки мощностью 45-50 тысяч кубометров в сутки из зоны отдыха Кендерли».



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