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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:51

Просмотров: 208

С начала года в Мангистауской области на строительство жилья направлено 75 миллиардов тенге

Основным источником финансирования жилищного строительства в регионе являются собственные средства застройщиков. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщили специалисты департамента статистики Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов с января по сентябрь в Мангистауской области составила более 931 тысячи квадратных метров, из них индивидуальными застройщиками построено 597,7 тысячи квадратных метров жилья.

- Индекс физического объема введенного жилья к январю-сентябрю 2019 года составил 102,3%. Увеличение ввода жилья наблюдалось почти во всех районах области, кроме городов Актау (снижение на 5,5%) и Жанаозен (снижение на 6%). В общем объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в жилищном строительстве составила 20,1%, - сообщили в департаменте статистики региона.

В целом объем инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2019 года в регионе составил 372 миллиарда тенге, или 96,2%. Увеличение инвестиций в основной капитал по сравнению с прошлым годом отмечено в Мунайлинском районе (на 55,1%) и в Тупкараганском районе (на 26,%), в Мангистауском районе (на 11,3%), в Жанаозене (на 3,2%), Бейнеуском районе (на 0,6%).

Снижение инвестиций в основной капитал по сравнению с 2018 годом наблюдается в Актау (на 27,5%) и в Каракиянском районе (на 5,3%).



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