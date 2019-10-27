«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 27 Октября
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.92 KZT
  • €1 = 432.21 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 08:54

Просмотров: 1167

В прокуратуре Мангистау рассказали о защите от мошенников в сфере долевого строительства

В прокуратуре Мангистауской области рассказали о том, что нужно делать дольщикам, чтобы не стать жертвами мошенников.

Иллюстративное фото
Обязательно, по сообщению ведомства, нужно проверить документы застройщика.

- Долевое участие в жилищном строительстве должно быть организовано одним из трех способов в соответствии с Законом РК «О долевом участии в жилищном строительстве»): наличие заключенного договора с фондом гарантирования жилищного строительства; наличие решения банка второго уровня о финансировании строительства жилого дома + разрешение акимата на привлечение денег дольщиков; наличие завершенного строительства каркаса жилого дома + разрешение акимата на привлечение денег дольщиков, - сообщили в прокуратуре области.

Следующим шагом является заключение с застройщиком договора о долевом участии.

- Договор о долевом участии в жилищном строительстве считается заключенным с момента его постановки на учет в акимате по месту нахождения жилого дома. Особое внимание следует акцентировать на том, что НЕЛЬЗЯ заключать с застройщиками следующие сделки: предварительный договор купли-продажи квартиры; предварительный договор участия в долевом строительстве; договоры бронирования либо займа; другие сделки (договоры), не связанные с договором о долевом участии, - сообщили в прокуратуре области.

В случае совершения любой из перечисленных сделок, как сообщили в прокуратуре региона, дольщик будет лишен возможности реализовывать права и гарантии, предоставленные Законом.

- При столкновении с сомнительными схемами застройщиков сообщите об этом по следующим телефонам: прокуратура Мангистауской области: 42-34-10 (17); управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области: 31-91-50; отдел архитектуры и градостроительства акимата Актау: 50-47-09, 50-44-47, - сообщили в ведомстве.

По всем интересующим вопросам (о внесенных дополнениях и изменениях в Закон) в сфере долевого строительства можете обратиться в Центр правоохранительных услуг по адресу: Актау, 29 мкр., дом №24.

Дополнительную информацию можно найти на официальных сайтах: Министерства индустрии и инфраструктурного развития: miid.gov.kz.ru и прокуратуры Мангистауской области: mng.prokuror.kz.

Фото с сайта www.pnp.ru



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика