В прокуратуре Мангистау рассказали о защите от мошенников в сфере долевого строительства

Иллюстративное фото
Обязательно, по сообщению ведомства, нужно проверить документы застройщика.
- Долевое участие в жилищном строительстве должно быть организовано одним из трех способов в соответствии с Законом РК «О долевом участии в жилищном строительстве»): наличие заключенного договора с фондом гарантирования жилищного строительства; наличие решения банка второго уровня о финансировании строительства жилого дома + разрешение акимата на привлечение денег дольщиков; наличие завершенного строительства каркаса жилого дома + разрешение акимата на привлечение денег дольщиков, - сообщили в прокуратуре области.
Следующим шагом является заключение с застройщиком договора о долевом участии.
- Договор о долевом участии в жилищном строительстве считается заключенным с момента его постановки на учет в акимате по месту нахождения жилого дома. Особое внимание следует акцентировать на том, что НЕЛЬЗЯ заключать с застройщиками следующие сделки: предварительный договор купли-продажи квартиры; предварительный договор участия в долевом строительстве; договоры бронирования либо займа; другие сделки (договоры), не связанные с договором о долевом участии, - сообщили в прокуратуре области.
В случае совершения любой из перечисленных сделок, как сообщили в прокуратуре региона, дольщик будет лишен возможности реализовывать права и гарантии, предоставленные Законом.
- При столкновении с сомнительными схемами застройщиков сообщите об этом по следующим телефонам: прокуратура Мангистауской области: 42-34-10 (17); управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области: 31-91-50; отдел архитектуры и градостроительства акимата Актау: 50-47-09, 50-44-47, - сообщили в ведомстве.
По всем интересующим вопросам (о внесенных дополнениях и изменениях в Закон) в сфере долевого строительства можете обратиться в Центр правоохранительных услуг по адресу: Актау, 29 мкр., дом №24.
Дополнительную информацию можно найти на официальных сайтах: Министерства индустрии и инфраструктурного развития: miid.gov.kz.ru и прокуратуры Мангистауской области: mng.prokuror.kz.
Фото с сайта www.pnp.ru
- Долевое участие в жилищном строительстве должно быть организовано одним из трех способов в соответствии с Законом РК «О долевом участии в жилищном строительстве»): наличие заключенного договора с фондом гарантирования жилищного строительства; наличие решения банка второго уровня о финансировании строительства жилого дома + разрешение акимата на привлечение денег дольщиков; наличие завершенного строительства каркаса жилого дома + разрешение акимата на привлечение денег дольщиков, - сообщили в прокуратуре области.
Следующим шагом является заключение с застройщиком договора о долевом участии.
- Договор о долевом участии в жилищном строительстве считается заключенным с момента его постановки на учет в акимате по месту нахождения жилого дома. Особое внимание следует акцентировать на том, что НЕЛЬЗЯ заключать с застройщиками следующие сделки: предварительный договор купли-продажи квартиры; предварительный договор участия в долевом строительстве; договоры бронирования либо займа; другие сделки (договоры), не связанные с договором о долевом участии, - сообщили в прокуратуре области.
В случае совершения любой из перечисленных сделок, как сообщили в прокуратуре региона, дольщик будет лишен возможности реализовывать права и гарантии, предоставленные Законом.
- При столкновении с сомнительными схемами застройщиков сообщите об этом по следующим телефонам: прокуратура Мангистауской области: 42-34-10 (17); управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области: 31-91-50; отдел архитектуры и градостроительства акимата Актау: 50-47-09, 50-44-47, - сообщили в ведомстве.
По всем интересующим вопросам (о внесенных дополнениях и изменениях в Закон) в сфере долевого строительства можете обратиться в Центр правоохранительных услуг по адресу: Актау, 29 мкр., дом №24.
Дополнительную информацию можно найти на официальных сайтах: Министерства индустрии и инфраструктурного развития: miid.gov.kz.ru и прокуратуры Мангистауской области: mng.prokuror.kz.
Фото с сайта www.pnp.ru
Оставьте свой комментарий первым.