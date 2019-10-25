Финалистка «Бала дауысы-2019» из Актау просит поддержки горожан

Фото со страницы Диляры Каржаубай
Финал конкурса состоялся с 25 по 27 октября на сцене Дворца Республики в Алматы. Участниками стали 17 детей из всех регионов страны, которые исполняли новые детские композиции, написанные в рамках конкурса.
Победитель «Бала дауысы – 2019» станет обладателем гранта на обучение в музыкальном учебном заведении и получит путёвку в Диснейленд.
На своей странице Instagram Диляра Каржаубай обратилась к поклонникам и жителям Актау с просьбой поддержать ее.
Голосование проходит на сайте www.notka.kz и продлится до 17:30 часов 26 октября.
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Победитель «Бала дауысы – 2019» станет обладателем гранта на обучение в музыкальном учебном заведении и получит путёвку в Диснейленд.
На своей странице Instagram Диляра Каржаубай обратилась к поклонникам и жителям Актау с просьбой поддержать ее.
Голосование проходит на сайте www.notka.kz и продлится до 17:30 часов 26 октября.
⠀
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