Более двух тысяч нарушений выявили на дорогах Актау

Видео предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области.

ОПМ проводят с целью повысить транспортную дисциплину среди водителей, снизить количество ДТП и провести профилактику нарушений.- Полицейские уделяют повышенное внимание пресечению нарушений, связанных с управлением транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Также к аварийным ситуациям часто приводит незнание правил обгона, встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также неиспользование ремней безопасности и разговоры по мобильному телефону, - пояснили в пресс-службе ведомства.За четыре дня ОПМ полицейскими было выявлено 2391 нарушение ПДД. В их числе: неиспользование ремней безопасности – 660; проезд на запрещающий сигнал светофора – 133; управление транспортом в нетрезвом состоянии — 53; разговоры по сотовому телефону за рулем – 428 нарушений.За переход проезжей части в неустановленных местах к административной ответственности привлекли 390 пешеходов. За нарушение правил эксплуатации транспортных средств был привлечен 41 человек, за выезд на встречную полосу — 18 автовладельцев.- Хотелось бы напомнить жителям и гостям Актау и области! Галоген, ксенон и диоды — каждая из этих ламп светит по-разному. Всё это влияет на безопасность движения. Существуют требования технического регламента, где говорится, что маркировка фар дальнего и ближнего света, а также противотуманных фар должна соответствовать классам установленных в них источников света. Замена галогена на диоды, даже с одинаковым цоколем, уже является несоответствием. Нарушение части 7 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения) – влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, - заключили в пресс-службе полиции области.