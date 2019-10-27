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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:31

Просмотров: 1404

Более двух тысяч нарушений выявили на дорогах Актау

С 21 по 27 октября в Актау проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Безопасная дорога». Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
ОПМ проводят с целью повысить транспортную дисциплину среди водителей, снизить количество ДТП и провести профилактику нарушений.

- Полицейские уделяют повышенное внимание пресечению нарушений, связанных с управлением транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Также к аварийным ситуациям часто приводит незнание правил обгона, встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также неиспользование ремней безопасности и разговоры по мобильному телефону, - пояснили в пресс-службе ведомства.

За четыре дня ОПМ полицейскими было выявлено 2391 нарушение ПДД. В их числе: неиспользование ремней безопасности – 660; проезд на запрещающий сигнал светофора – 133; управление транспортом в нетрезвом состоянии — 53; разговоры по сотовому телефону за рулем – 428 нарушений.

За переход проезжей части в неустановленных местах к административной ответственности привлекли 390 пешеходов. За нарушение правил эксплуатации транспортных средств был привлечен 41 человек, за выезд на встречную полосу — 18 автовладельцев.

- Хотелось бы напомнить жителям и гостям Актау и области! Галоген, ксенон и диоды — каждая из этих ламп светит по-разному. Всё это влияет на безопасность движения. Существуют требования технического регламента, где говорится, что маркировка фар дальнего и ближнего света, а также противотуманных фар должна соответствовать классам установленных в них источников света. Замена галогена на диоды, даже с одинаковым цоколем, уже является несоответствием. Нарушение части 7 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств, управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения) – влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей, - заключили в пресс-службе полиции области.


Видео предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 4 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 14:58
С ново ЧЁС попёр!!!.....На карман и бюджет для акимтовских барыг.. popa

Когда же кончится псевдо "капитализм?!...Хочу в СССР..
 
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  • Жанар
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 12:47
Права как покупались так и покупаются только стали дороже
 
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  • взрослый
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:43
управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения) – влечет штраф в размере пятнадцати месячных расчетных показателей,

Однако,никого из этих 2391 нарушителей не привлекли за замену ламп! Или среди них небыло "сварщиков" хотите сказать? Тогда начинайте рейд с сегодняшнего вечера. Надоели ослеплять своими колхозными фонарями...
 
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  • malovdmitriy
  • Жанар
 Maximus (Посетители) Сегодня, 11:24
И не одного слова про заблаговременное включение сигналов поворота. 95 % водителей включают (или даже не включают многие) только при непосредственном выезде на перекрёсток или повороте. Манера такой езды и именно за это давать только подзатыльники им нужно. Вроде ужесточили правила выдачи водительских удостоверений, но некультурных и неадекватных меньше не стало...
Ездим по городу как в шоу «Интуиция».
 
 

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