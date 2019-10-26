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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:13

Просмотров: 373

В Актау планируют установить 600 новых камер наблюдения

Камеры видеонаблюдения появятся в местах массового скопления людей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта vesti22.tv
Камеры планируют установить до конца 2019 года.

- Будет установлено 600 камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей - в торговых центрах, при въездах и выездах из микрорайонов, а также во дворах. Также будут заменены 34 аналоговые камеры, которые были установлены в 2008 году, на более современные, - отметили в пресс-службе ведомства.

В полиции сообщили, что установкой камер в подъездах домов занимается АО «Казахтелеком» в рамках программы «Безопасный город».



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Комментарии ( 1 )

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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 15:29
"Большой брат следит за тобой" (с)

Если судишь других и грехи сосчитать их берешься,
Со своих же начни до чужих ты едва доберешься.
 
 

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