В Актау планируют установить 600 новых камер наблюдения

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Камеры планируют установить до конца 2019 года.



- Будет установлено 600 камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей - в торговых центрах, при въездах и выездах из микрорайонов, а также во дворах. Также будут заменены 34 аналоговые камеры, которые были установлены в 2008 году, на более современные, - отметили в пресс-службе ведомства.



В полиции сообщили, что установкой камер в подъездах домов занимается АО «Казахтелеком» в рамках программы «Безопасный город».