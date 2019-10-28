Самый маленький МС в мире посетит Актау

«Зажжёт» Ростислав Сасин на сцене одного из ночных заведений города 1 и 2 ноября.
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1 и 2 ноября самая крутая ночь осени 2019 . . Специально для вас самый маленький и до ужаса энергичный МС Росток @mcrostok проведет с нами 2 незабываемые ночи . . Бронь столов принимается заранее . +7705 451 34 18 . . Наш адрес 5 мкр между 1 и 2 домами . . . . Не забываем, что у нас обязательно действует FACE CONTROL and DRESS CODE . . Входные билеты для мужчин Ⓜ️ 1000 тг . . . @ivan_kirichenko_ . . @djmei . . @djrav_official
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