Самый маленький МС в мире посетит Актау

Свою карьеру 29-летний украинский ведущий начал еще в 2008 году. Популярность приобрел благодаря примечательному росту. Он составляет 94 сантиметра. Отсюда и появился творческий псевдоним МС Росток.«Зажжёт» Ростислав Сасин на сцене одного из ночных заведений города 1 и 2 ноября.