«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 28 Октября
+15...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.92 KZT
  • €1 = 432.21 KZT
  • 1 RUB = 6.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:39

Просмотров: 9

Самый маленький МС в мире посетит Актау

Ростислав Сасин позиционирует себя как самый маленький МС (мастер церемоний) в мире. Его выступление в Актау запланировано на следующие выходные, как он сам сообщил в Instagram.

Фото из открытых источников
Свою карьеру 29-летний украинский ведущий начал еще в 2008 году. Популярность приобрел благодаря примечательному росту. Он составляет 94 сантиметра. Отсюда и появился творческий псевдоним МС Росток.

«Зажжёт» Ростислав Сасин на сцене одного из ночных заведений города 1 и 2 ноября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

1 и 2 ноября самая крутая ночь осени 2019 . . Специально для вас самый маленький и до ужаса энергичный МС Росток @mcrostok проведет с нами 2 незабываемые ночи . . Бронь столов принимается заранее . +7705 451 34 18 . . Наш адрес 5 мкр между 1 и 2 домами . . . . Не забываем, что у нас обязательно действует FACE CONTROL and DRESS CODE . . Входные билеты для мужчин Ⓜ️ 1000 тг . . . @ivan_kirichenko_ . . @djmei . . @djrav_official

Публикация от Ночной клуб Махито | Актау (@mahito_aktau)




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика