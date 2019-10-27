Актау подарили футбольное поле

Игровое поле построено в рамках программы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» при поддержке местного предпринимателя Калыма Дербесова. В торжественном открытии принял участие аким Актау Галымжан Ниязов.Стены и потолок новой площадки ограждены решеткой, поле покрыто искусственным газоном толщиной шесть сантиметров.Длина футбольного поля 42 метра, ширина – 22 метра.Отмечается, что на новом поле планируется проводить матчи среди городских молодежных сборных по мини-футболу.