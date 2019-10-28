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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:13

Просмотров: 1276

Туризм-альтруизм: Найденных в Мангистау бездомных щенков планируют увезти в Америку

Анна Задура из Польши и Фесс Стоун из Америки решили увезти с собой найденных неподалеку от Шеркалы брошенных щенят. Туристы на время оставили малышей в местном пункте передержки собак, заказав для животных отдельную ограду. Один из путешественников, Фесс Стоун, планирует вернуться за щенками 20 ноября.

Фото предоставлено Фессом Стоуном
Иностранные путешественники, нашедшие щенят в районе горы Шеркала, планируют увезти питомцев в Америку.

Фесс Стоун, один из туристов, рассказал о причинах такого решение.

- Мы решили забрать щенков в Америку, так как считаем что им тут (в Актау — прим. автора) будет очень плохо. Дело вот в чём: всё время с того момента, как мы нашли малышей - мы играли с ними, ходили на прогулки и параллельно искали информацию о том, каким образом можно забрать их с собой в Америку. Найти информацию оказалось труднее, чем думали. После нескольких дней поисков мы привезли их в местный приют, потому что выбора у нас больше не было, держать собак в гостинице не разрешалось. Когда мы увидели этот приют, то сразу поняли — щенкам тут не место, - рассказал Фесс Стоун.

Туристы попросили сотрудников приюта показать место, где будут жить щенки, чем вызвали их удивление.

- Они были удивлены нашей просьбой, видимо, никто и никогда не интересовался дальнейшей судьбой животных, которых сдают в приют. Мы поместили своих найдёнышей в клетку, где уже находились несколько щенков, и они сразу же начали скулить и плакать. Внутри было грязно, всё в мухах и отходах жизнедеятельности животных. От мысли о том, что это - то место, где наши щенки проведут остаток жизни, у нас защемило в сердцах, - поделился Фесс Стоун.

Путешественник сообщил, что сразу же после этого было принято решение забрать щенков с собой.

- С самого начала нам помогала команда местных волонтёров. Они искали место передержки, приют и всё, что нужно в данной ситуации. Однако, они не знали, как перевезти животных в Америку. Когда мы сообщили волонтёрам, что не намерены оставлять питомцев в той грязной клетке, они помогли нам приобрести отдельную оградку для наших щенков. Заказали оградку у местного строителя, она обошлась нам в 100 тысяч тенге, - отметил турист из Америки.

Туризм-альтруизм: Найденных в Мангистау бездомных щенков планируют увезти в Америку


После этого волонтёры помогли Фессу Стоуну и Анне Задура встретиться с женщиной, которая занимается передержкой собак в Актау.

- Как выяснилось, собак, оставленных у этой женщины, хорошо кормят, но они все на цепях. Собаки также не выглядели чистыми. Мы знаем, что она получает маленькие деньги за своё добро, не знаем сколько, но мы надеемся поговорить с ней и научить её держать животных в чистоте, не только наших щенков, но и остальных собак. Мы готовы заплатить за хорошее отношение к животным, пока мы продолжаем искать возможность увезти щенят с собой, - сказал иностранный путешественник.

Туристы планируют улететь из Казахстана в Индию 30 октября.

- Я планировал попасть домой ко Дню Благодарения - 26 ноября, но судя по всему мне придётся отменить поездку, сдать билет и потерять 125 долларов, чтобы вернуться в Актау за собаками. Надеюсь, к 30 ноября я смогу вывезти собак к себе в Аризону. Анна, скорее всего, сможет вернуться в Актау вместо меня, чтобы перевезти щенят в Америку. Больше всего пугает количество бумажной волокиты, которая нас ждёт. Но всё-таки я постараюсь сделать это самостоятельно. Планирую вернуться 20 ноября, чтобы успеть вылететь через 10 дней, — добавил Фесс Стоун.

Туристы рады, что несмотря на сложившиеся обстоятельства и трудности в данной ситуации, в Мангистау достаточно неравнодушных к судьбам животных людей.

Туризм-альтруизм: Найденных в Мангистау бездомных щенков планируют увезти в Америку


- Мы просим казахстанцев и, в частности, жителей Мангистау, делать прививки своим питомцам и никогда не покупать собаку для развлечения. Старайтесь поддерживать ваши местные приюты для животных и, пожалуйста, относитесь к любой уличной собаке с уважением — она тоже тварь Божья, к тому же считается лучшим другом человека. К сожалению, обычно человек - не лучший друг для собак, - подытожил Фесс Стоун.

Напомним, 19 октября иностранные туристы попросили мангистаусцев помочь обнаруженным возле горы Шеркала бездомным щенятам. Путешественники обратились к местному организатору туров по Мангистау Сергею Хачатряну. Он помог иностранцам найти гостиницу, в которой они смогли бы жить вместе с щенками.



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Комментарии ( 3 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 15:16
какая трогательная история uhmylka
Туристы попросили сотрудников приюта показать место, где будут жить щенки, чем вызвали их удивление.
Тут люди теперь хуже собак живут а они все корчат из себя спасителей мира-)))
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 15:01
повезло щенятам.
 
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  • бася
  • master_kz
 Maximizator (Посетители) Сегодня, 13:37
эх, нас бы кто забрал в Оймерику.
Ну ладно, пусть щенят заберут.
людей не надо в Оймерику. Оймерика же не резиновая.

если в оймерике будет слишком много наших, и прочих "выходцев из щитхолов" (С) она сама окончательно превратиться в щитхол. И некуда будет увозить щеночков.
 
 

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