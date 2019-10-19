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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:55

Просмотров: 360

Иностранные туристы просят мангистаусцев помочь бездомным щенятам

Анна Задура и Фесс Стон во время тура по Мангистау обнаружили бездомных щенят возле горы Шеркала. Иностранцы просят помощи у мангистауских ветеринарных служб.

Фото предоставлено Сергеем Хачатряном
Туристы нашли брошенных щенят 19 октября.

- Нашли щеночков у горы Шеркала. Ну, не могли мы их бросить, забрали с собой. Теперь не знаем, куда обратиться, куда их пристроить, - сказала Анна Задура.

Иностранные туристы просят мангистаусцев помочь бездомным щенятам


Иностранцы обратились к местному организатору туров по региону и участнику клуба Aktau Off-Road Сергею Хачатряну с просьбой о помощи.

Иностранные туристы просят мангистаусцев помочь бездомным щенятам


- По их словам, они нашли только одну гостиницу в Актау, где их взяли с собаками. Найдёныши — три девочки, никто их не хочет брать, так как это не кобели. Вообще, это - проблема, туристы приезжают к нам и видят проблемы нашего региона. Нужно уже с этим что-то решать, стерилизовать или ещё как-нибудь ограничить рост проблемы с бездомными животными. Кто-то покупает себе пару собак, те дают потомство, и люди, в свою очередь, от него избавляются, просто оставляя их на произвол судьбы, - рассказал Сергей Хачатрян.

Иностранные туристы просят мангистаусцев помочь бездомным щенятам


По словам Сергея, помощь иностранцам и найденным щенкам оказали местные жители частного сектора. Они предоставили своё жильё до тех пор, пока животным не найдут приют.

- Собаки с нами сейчас, мы готовы их стерилизовать за счёт своих средств, лишь бы найти дом собакам. Туристы пробудут в городе до 30 октября, — подытожил Сергей Хачатрян.

Всех, кто желает помочь, просят обращаться по телефону: 8 (777) 631 3322.



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Комментарии ( 1 )

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OpOp (Посетители) Сегодня, 20:06
какие хорошие. наверное это глупо, но в такие моменты я почему-то думаю, что мама детенышей будет горевать без них.
 
 

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