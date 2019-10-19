Иностранные туристы просят мангистаусцев помочь бездомным щенятам

Туристы нашли брошенных щенят 19 октября.- Нашли щеночков у горы Шеркала. Ну, не могли мы их бросить, забрали с собой. Теперь не знаем, куда обратиться, куда их пристроить, - сказала Анна Задура.Иностранцы обратились к местному организатору туров по региону и участнику клуба Aktau Off-Road Сергею Хачатряну с просьбой о помощи.- По их словам, они нашли только одну гостиницу в Актау, где их взяли с собаками. Найдёныши — три девочки, никто их не хочет брать, так как это не кобели. Вообще, это - проблема, туристы приезжают к нам и видят проблемы нашего региона. Нужно уже с этим что-то решать, стерилизовать или ещё как-нибудь ограничить рост проблемы с бездомными животными. Кто-то покупает себе пару собак, те дают потомство, и люди, в свою очередь, от него избавляются, просто оставляя их на произвол судьбы, - рассказал Сергей Хачатрян.По словам Сергея, помощь иностранцам и найденным щенкам оказали местные жители частного сектора. Они предоставили своё жильё до тех пор, пока животным не найдут приют.- Собаки с нами сейчас, мы готовы их стерилизовать за счёт своих средств, лишь бы найти дом собакам. Туристы пробудут в городе до 30 октября, — подытожил Сергей Хачатрян.Всех, кто желает помочь, просят обращаться по телефону: 8 (777) 631 3322.