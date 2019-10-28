Работники акимата и прокуратуры Актау ответят на вопросы горожан

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Завтра, 29 октября, в Центре правоохранительных услуг (ЖК «Заветная мечта») в 29 микрорайоне пройдёт День открытых дверей.
Работники акимата города и прокуратуры Актау ответят на вопросы горожан касательно жилых домов, строящихся частными строительными компаниями.
- В ходе мероприятия жителям будет разъяснено законодательство об участии в долевом жилищном строительстве, права граждан, желающих вложить средства в строительство жилья, - отметили в городском акимате.
Встреча пройдёт с 14:00 до 18:30 часов в Центре правоохранительных услуг (ЖК «Заветная мечта») в 29 микрорайоне.
Работники акимата города и прокуратуры Актау ответят на вопросы горожан касательно жилых домов, строящихся частными строительными компаниями.
- В ходе мероприятия жителям будет разъяснено законодательство об участии в долевом жилищном строительстве, права граждан, желающих вложить средства в строительство жилья, - отметили в городском акимате.
Встреча пройдёт с 14:00 до 18:30 часов в Центре правоохранительных услуг (ЖК «Заветная мечта») в 29 микрорайоне.
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