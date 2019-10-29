Собака-сапёр: Кинолог из Актау стал лучшим по поиску мин в Национальной гвардии

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Как сообщается на официальной странице Национальной гвардии РК, открытые соревнования проводились в командном и личном первенстве в трех номинациях: по розыскной, минно-роозыскной и наркорозыскной службе.
По минно-розыскной службе лучшим оказался специалист-кинолог воинской части 6656 Актау, сержант Кайрат Чокун со служебной собакой по кличке «Тор».
За девять месяцев 2019 года в Казахстане с использованием служебных собак обнаружены и изъяты инженерные боеприпасы, патроны к оружию и четыре единицы взрывчатых веществ, а также шесть единиц огнестрельного, травматического и холодного оружий.
За последние четыре года с применением служебных собак обнаружено свыше 160 килограммов наркотических средств, найдены шесть пропавших человек и возвращены в пользу государства законным владельцам более 26 миллионов тенге и около двух тысяч иностранных денег.
По минно-розыскной службе лучшим оказался специалист-кинолог воинской части 6656 Актау, сержант Кайрат Чокун со служебной собакой по кличке «Тор».
За девять месяцев 2019 года в Казахстане с использованием служебных собак обнаружены и изъяты инженерные боеприпасы, патроны к оружию и четыре единицы взрывчатых веществ, а также шесть единиц огнестрельного, травматического и холодного оружий.
За последние четыре года с применением служебных собак обнаружено свыше 160 килограммов наркотических средств, найдены шесть пропавших человек и возвращены в пользу государства законным владельцам более 26 миллионов тенге и около двух тысяч иностранных денег.