Горожан взволновало закрытие аэропорта Актау

Как сообщили в администрации аэропорта, с 08:30 до 09:40 проводились совместные учения силовых структур и правоохранительных органов Мангистауской области «Антитеррор-2019». Все пассажиры, ожидающие рейсы, были уведомлены о предстоящих учениях. Дорога к аэропорту была перекрыта, а здание аэропорта оцеплено силовиками.- Международный аэропорт закрыли в Актау. Якобы там бомба, не знаю. Спецназ, все там, - присылали друг другу сообщения в мессенджерах жители областного центра.В данный момент, по сообщению администрации, аэропорт открыт. Регистрация на ближайшие рейсы уже началась. Следующий рейс запланирован на 12:00.Целью учений, как отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, является проверка готовности государственных и правоохранительных органов к деятельности по пересечению актов терроризма.