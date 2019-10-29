Жующие траву в черте города лошади возмутили жителя Актау

- Пасутся лошади в городской черте - это уму непостижимо. Зелени и так в Актау нет, они ещё и последнюю траву едят. Кроме того, в регионе постоянно происходят аварии с участием домашнего скота. Сейчас они выбегут на дорогу, и кто будет за это отвечать? - возмутился Айбек Жумабаев, житель Актау.

На кадрах ролика видно, как лошади спокойно пасутся и жуют траву около бизнес-центра «Tumar» в 31А микрорайоне.Lada.kz ожидает официальный комментарий от департамента полиции Мангистау.