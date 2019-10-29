В Мангистауской области снято с реализации и уничтожено около одной тонны продуктов питания

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С реализации снято и уничтожено 968 килограммов продуктов питания и 1,43 килограмма промышленных товаров.



Нарушения выявлены по микробиологическим, токсиколо-гигиеническим и пяти другим показателям.



Из 1 908 проб продуктов питания, взятых на лабораторное исследование, 318 не соответствовали требованиям. Из отобранных 193 проб мясной продукции несоответствия выявлены в 48 пробах, в том числе в четырёх видах обнаружена ДНК свиньи. Это варёная мусульманская колбаса, производитель «Столичные деликатесы» (РК, Нур-Султан), полукопчёная колбаса «Сервелат мусульманский», произведённая на комбинате «Желен» (РФ, Оренбург), говяжьи сосиски Сочинского мясного комбината (РФ, Краснодар). В полукопчёной колбасе «Сервелат мусульманский», кроме ДНК свиньи, обнаружено также превышение нормы содержания нитрита натрия, который добавляется для придания мясу свежего красного вида.



ДНК свиньи обнаружено также в курином замороженном фарше «Байсад» (РФ, Кисловодск) и в сосисках «Молочные мусульманские» Сочинского молочного комбината (РФ, Краснодар).



Несоответствия требованиям выявлены в 15 видах рыбы и рыбной продукции, в 17 видах масла, 59 видах молока и молочной продукции, 38 пробах кондитерских изделий, 34 видах муки и мучной продукции, семи пробах алкогольной продукции и других.



Несоответствие физико-химическим требованиям лабораторно выявлено в шести видах минеральной воды: «Нагутский-26» (РФ, Есентуки), «Montella Daily» (Узбекистан, Ташкент), «Есентуки №4» (РФ, Пятигорск), «Есентуки №17» (РФ, Лермонтов), «Danila Premium» производства компании «Terra nova» (РК, Алматинская область), «Аллея источников №4» производства компании «Аква-Вайт» (РФ, Есентуки).



- Все эти товары реализовывались в супермаркете «Good group», расположенном в 5 и 26 микрорайонах Актау, гипермаркете «Дина», торговом центре «Waterfront», супермаркетах «Анвар», «Деликатес маркет» в 5 микрорайоне Актау, «Топ-стоп», «Аман», супермаркетах Жанаозена: «Нуршашсын», «Жан-Актобе», «Абай», «Нурбакыт», а также в девяти магазинах Каракиянского, Тупкараганского, Мунайлинского и Мангистауского районов, - отметила руководитель отдела.



По словам Жарасхан Саламатовой, нарушение требований технического регламента выявлено также в товарах, производимых на территории Мангистауской области. Пробы были взяты в супермаркете «Науалы» села Саин Шапагатов Тупкараганского района, в магазинах «Дархан» и «Жупар» в селе Шетпе Мангистауского района, в супермаркете «Дана» в 5 микрорайоне Актау, в супермаркете «City market», расположенном в ТРК «Актау» (16 микрорайон).



Кишечные палочки обнаружены в котлетах и пельменях ЧП «Лау и К», в творожном продукте «Особый», освежающем молочном продукте, молоке «Кок жайлау новое», производимых ТОО «Millena Food Produgtion company Lrd» Актау.



Несоответствие требованиям по микробиологическим показателям выявлено в молочной продукции «Био айран 3,2%», произведенной ТОО «Ағарған» на молочном заводе «Asia milk» Тупкараганского района.



В ходе мониторинга, проведённого в октябре, в минимаркете «Нургалым» в 8 микрорайоне Актау с продажи снято несколько видов просроченных продуктов питания.



По информации Жарасхан Саламатовой, несоответствие техническим требованиям выявлено также в 77 видах промышленных товаров. Игрушки китайского производства составляют 53 процента из общего количества товаров, несоответствующих требованиям. К примеру, в наборах игрушек «Lol» в условиях лаборатории обнаружен фенол и неприятный запах.



Игрушки с нарушениями требований реализовывались в магазинах «Балапан» и «Лимпопо».



Нарушения при производстве обнаружены в 26 видах детской и подростковой одежды и обуви.



- По результатам мониторинга, проведённого за девять месяцев текущего года, выдано 32 санитарных предписания, возбуждено 13 административных дел, субъекты предпринимательства оштрафованы на сумму свыше 2 миллионов тенге, - прокомментировала Жарасхан Саламатова.