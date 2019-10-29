Макгрегор - это обезьяна: обозвавший ирландского бойца казахстанец Жалгас Жумагулов приедет в Актау

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В своём интервью Конор Макгрегор заявил, что, возможно, посетит нашу страну, если получит приглашение.
На турнире ММА Fight Nights Global 95, прошедшем 19 октября, Жалгас Жумагулов раздельным решением победил россиянина Али Багаутинова. Команду и фанатов соперника не устроил результат боя, и они затеяли массовую драку.
Жалгас Жумагулов станет гостем турнира NFC-21, который пройдёт 2 ноября в Актау.
- Макгрегор - это обезьяна. У него пустые слова. Мне не нравится его образ жизни. Я не хочу, чтобы он приезжал в Казахстан. Если он приедет, то я хочу обратиться ко всем, чтобы не ходили к нему. Он только грязи учит, - прокомментировал Жалгас Жумагулов.
На турнире ММА Fight Nights Global 95, прошедшем 19 октября, Жалгас Жумагулов раздельным решением победил россиянина Али Багаутинова. Команду и фанатов соперника не устроил результат боя, и они затеяли массовую драку.
Жалгас Жумагулов станет гостем турнира NFC-21, который пройдёт 2 ноября в Актау.