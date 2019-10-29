Макгрегор - это обезьяна: обозвавший ирландского бойца казахстанец Жалгас Жумагулов приедет в Актау

- Макгрегор - это обезьяна. У него пустые слова. Мне не нравится его образ жизни. Я не хочу, чтобы он приезжал в Казахстан. Если он приедет, то я хочу обратиться ко всем, чтобы не ходили к нему. Он только грязи учит, - прокомментировал Жалгас Жумагулов.

В своём интервью Конор Макгрегор заявил , что, возможно, посетит нашу страну, если получит приглашение.На турнире ММА Fight Nights Global 95, прошедшем 19 октября, Жалгас Жумагулов раздельным решением победил россиянина Али Багаутинова. Команду и фанатов соперника не устроил результат боя, и они затеяли массовую драку.Жалгас Жумагулов станет гостем турнира NFC-21, который пройдёт 2 ноября в Актау.