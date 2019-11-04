В Актау будут включать электросирену

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В Актау с 5 по 6 ноября пройдут республиканские командно-штабные учения «Кыс-2019».



- Во время проводимых мероприятий, в целях проверки областной системы оповещения, 5 ноября 2019 года в 10:00 местного времени будут включаться электросирены, - сказала руководитель пресс-службы ДЧС Гульнара Ходжабекова.



Жителей просят не пугаться. Во время учений необходимо соблюдать спокойствие, не допускать паники и заниматься своими повседневными делами.