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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 594

Онкологи Мангистау приглашают на бесплатный осмотр

В Мангистауском областном онкологическом диспансере пройдет День открытых дверей. Врачи диспансера обследуют жителей на наличие новообразований, в том числе на томографах.

Здание онкодиспансера. Фото автора из архива Lada.kz
С целью выявления злокачественных новообразований молочной железы, шейки матки, желудка, пищевода и кишечника, осмотр проведут онколог, маммолог, онкогинеколог, эндоскопист и специалист ультразвукового исследования (УЗИ).

Жители, прибывшие на обследование, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Обследование проводится натощак.

После прохождения осмотра и обследования каждый пациент, при необходимости, по направлению специалиста будет иметь возможность пройти бесплатно исследование на компьютерном и магнитно-резонансном томографах.

День открытых дверей пройдет 2 ноября с 9:00 до 14:00 часов в здании областного онкологического диспансера.



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