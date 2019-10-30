Онкологи Мангистау приглашают на бесплатный осмотр

Здание онкодиспансера. Фото автора из архива Lada.kz

С целью выявления злокачественных новообразований молочной железы, шейки матки, желудка, пищевода и кишечника, осмотр проведут онколог, маммолог, онкогинеколог, эндоскопист и специалист ультразвукового исследования (УЗИ).



Жители, прибывшие на обследование, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Обследование проводится натощак.



После прохождения осмотра и обследования каждый пациент, при необходимости, по направлению специалиста будет иметь возможность пройти бесплатно исследование на компьютерном и магнитно-резонансном томографах.



День открытых дверей пройдет 2 ноября с 9:00 до 14:00 часов в здании областного онкологического диспансера.