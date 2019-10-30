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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:31

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Кардиохирурги Актау впервые провели внутрисердечное электрофизиологическое исследование

В медицинском центре кардиологии и внутренних болезней «ARCHIMED» двум пациентам впервые в Мангистау проведено внутрисердечное электрофизиологическое исследование (ЭФИ) для уточнения диагноза. Об этом рассказали кардиохирурги центра.

Кардиохирурги в момент проведения исследования. Фото предоставлено центром
Одной пациентке рекомендована операция в клинике Нур-Султана, у второй пациентки снят диагноз «тахикардия». Отныне сердечникам не придется обследоваться за пределами региона.

По словам врачей, ЭФИ проводится в случаях, когда диагностические проблемы не могут быть решены неинвазивными методами, и предназначено для выявления различных аритмий. Исследование проведено совместно с аритмологом Национального научно-медицинского центра Куандыком Садуевым.

- При внутрисердечном электрофизиологическом исследовании в различные отделы сердца пациента устанавливаются многоконтактные электроды-катетеры. Часто внутрисердечное электрофизиологическое исследование является начальным и заключительным этапом оперативного лечения аритмий. У 60-летней пациентки после проведения исследования не подтвердился диагноз «суправентрикулярная тахикардия». Заболевание выявлено у 53-летней пациентки, она будет прооперирована в Национальном научно-медицинском центре Нур-Султана. Учитывая, что Актау находится на большом отдалении от столичных клиник, проведение ЭФИ в Мангистауской области является значимым событием, поскольку является первым звеном начала интервенционной аритмологии. Благодаря внедрению программы Государственного-частного партнерства, при поддержке областного управления здравоохранения, акимата Мангистауской области, Палаты предпринимателей, мы можем смело говорить о развитии аритмологии в нашем регионе. Теперь ЭФИ доступно для пациентов совершенно бесплатно в нашем центре. Ранее пациентам из Мангистау приходилось оформлять квоту для лечения в клиниках Алматы, Астаны и Новосибирска, - проинформировали кардиохирурги.

По словам врачей, внезапная сердечная смерть остается глобальной проблемой. Основной причиной остаются сложные нарушения ритма сердца.



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