Жителей Актау приглашают на бесплатные занятия по Break dance

В Актау 1 ноября в рамках проекта «Heal yourself Возрождение» стартуют семинары-практикумы и продлятся они до 31 марта 2020 года. Бесплатное участие в семинарах сможет принять любой житель региона.По словам организаторов, на семинарах ребят бесплатно будут обучать основным элементам брейк-данса. Затем ребята, показавшие лучшие результаты, будут приглашены в бесплатный танцевальный лагерь.- В лагере ребята уже будут заниматься у международных специалистов по брейк-дансу, - отметили организаторы проекта.Мастер-классы также пройдут в Жанаозене, Бейнеу, Форт-Шевченко, Шетпе, в селах Мангистау и Атамекен.