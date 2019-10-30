Жителей Актау приглашают на бесплатные занятия по Break dance

Фото организаторов проекта
В Актау 1 ноября в рамках проекта «Heal yourself Возрождение» стартуют семинары-практикумы и продлятся они до 31 марта 2020 года. Бесплатное участие в семинарах сможет принять любой житель региона.
По словам организаторов, на семинарах ребят бесплатно будут обучать основным элементам брейк-данса. Затем ребята, показавшие лучшие результаты, будут приглашены в бесплатный танцевальный лагерь.
- В лагере ребята уже будут заниматься у международных специалистов по брейк-дансу, - отметили организаторы проекта.
Семинар-практикум стартует 1 ноября в 13:00 в КДК имени Абая. Для регистрации на участие в проекте при себе необходимо иметь копию свидетельства о рождении или удостоверение личности. Справки по телефонам: 8 701 356 52-55 и 8 705 655 88 48.
Мастер-классы также пройдут в Жанаозене, Бейнеу, Форт-Шевченко, Шетпе, в селах Мангистау и Атамекен.
По словам организаторов, на семинарах ребят бесплатно будут обучать основным элементам брейк-данса. Затем ребята, показавшие лучшие результаты, будут приглашены в бесплатный танцевальный лагерь.
- В лагере ребята уже будут заниматься у международных специалистов по брейк-дансу, - отметили организаторы проекта.
Семинар-практикум стартует 1 ноября в 13:00 в КДК имени Абая. Для регистрации на участие в проекте при себе необходимо иметь копию свидетельства о рождении или удостоверение личности. Справки по телефонам: 8 701 356 52-55 и 8 705 655 88 48.
Мастер-классы также пройдут в Жанаозене, Бейнеу, Форт-Шевченко, Шетпе, в селах Мангистау и Атамекен.