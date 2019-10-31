Шоумен из Актау снялся в казахстанском сериале «Патруль»

- Давненько меня не было на экране. А то все эпизоды, да эпизоды. Некоторые роли вообще были меньше, чем длительность видео в Instagram. А здесь прямо полноценная роль. Сказать, что сериал будет интересным - ничего не сказать. Скажу, что связавшись со мной, жизнь главных героев изменится. Рахмет за съемки, за поддержу и за правильно поставленный образ, - написал Айдар Каримбаев на своей странице в Instagram.

Известный актауский ведущий, свадебный регистратор, КВНщик и продюсер Айдар Каримбаев принял участие в съемках пятого сезона комедийного сериала отечественного производства «Патруль».В данной картине, по словам самого Айдара Каримбаева, ему досталась полноценная роль.Как сообщил шоумен, показ сериала стартует в ноябре на телеканале НТК.Телесериал «Патруль» отображает интересные события и инциденты из жизни обычного полицейского участка, и рассказывает о нелегких буднях его служащих. Картина заинтересовывает своей непринужденностью и легкостью. Это комедия, но в сериале присутствуют и драматичные моменты.