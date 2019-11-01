В Актау для студентов из социально уязвимых семей проводят бесплатные игровые вечера

Игровой вечер в Актау

Поиграть в настольные игры «Твистер», «Свинтус», «Активити» и многие другие могут дети и студенты из малообеспеченных и многодетных семей. Желающие провести день в веселой компании заранее записываются в профиле Kiwi в Инстаграм или по номеру телефона. Ограничений по возрасту нет. Мероприятие абсолютно бесплатное.



- Мы, с одной стороны, не несём какой-то материальной пользы. Не раздаём продукты, одежду. Однако, это вовсе не означает, что наша деятельность – бесполезна. Мы дарим эмоции. Вся наша жизнь – череда положительного и отрицательного. К сожалению, дети из социально уязвимых слоев населения по большей части лишены возможности ходить в платные «Некафе», посещать дорогостоящие квесты. Между тем, это не только веселый досуг, но и полезный. Доказано, что за подобными играми развиваются навыки коммуникабельности, логическое мышление, выявляются лидерские способности, - рассказал Нурлан Мусреев, организатор игровых вечеров.



По рассказам организаторов, каждый игровой вечер они наблюдают за тем, как в течение игры меняются дети: становятся более раскрепощенными, кто-то примеряет на себя роль явного лидера, есть «везунчики», побеждающие из раза в раз. Все эти факторы вместе повышают самооценку ребенка, придают ему уверенность в себе.



- Мне очень понравился сегодняшний вечер. Знакомых среди присутствующих было немного, но ближе к завершению дня мы все очень сдружились, обменялись контактами. Будем продолжать общение, обязательно придём ещё раз. Это прекрасный проект, ребята большие молодцы, - рассказал Руслан, один из участников игрового вечера.



Проект продлится до конца ноября. Записаться на игровой вечер можно через группу в Инстаграм @kiwi.aktau или же по телефону 8 702 604 38 43.