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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:12

Просмотров: 245

В Актау для студентов из социально уязвимых семей проводят бесплатные игровые вечера

Инициативная группа «Kiwi» в рамках государственного проекта «Zhasproject.kz» организовывает для детей и студентов из малообеспеченных и многодетных семей Актау квесты и игровые вечера. Принять в них участие ребята могут бесплатно.

Игровой вечер в Актау
Поиграть в настольные игры «Твистер», «Свинтус», «Активити» и многие другие могут дети и студенты из малообеспеченных и многодетных семей. Желающие провести день в веселой компании заранее записываются в профиле Kiwi в Инстаграм или по номеру телефона. Ограничений по возрасту нет. Мероприятие абсолютно бесплатное.

- Мы, с одной стороны, не несём какой-то материальной пользы. Не раздаём продукты, одежду. Однако, это вовсе не означает, что наша деятельность – бесполезна. Мы дарим эмоции. Вся наша жизнь – череда положительного и отрицательного. К сожалению, дети из социально уязвимых слоев населения по большей части лишены возможности ходить в платные «Некафе», посещать дорогостоящие квесты. Между тем, это не только веселый досуг, но и полезный. Доказано, что за подобными играми развиваются навыки коммуникабельности, логическое мышление, выявляются лидерские способности, - рассказал Нурлан Мусреев, организатор игровых вечеров.

По рассказам организаторов, каждый игровой вечер они наблюдают за тем, как в течение игры меняются дети: становятся более раскрепощенными, кто-то примеряет на себя роль явного лидера, есть «везунчики», побеждающие из раза в раз. Все эти факторы вместе повышают самооценку ребенка, придают ему уверенность в себе.

- Мне очень понравился сегодняшний вечер. Знакомых среди присутствующих было немного, но ближе к завершению дня мы все очень сдружились, обменялись контактами. Будем продолжать общение, обязательно придём ещё раз. Это прекрасный проект, ребята большие молодцы, - рассказал Руслан, один из участников игрового вечера.

Проект продлится до конца ноября. Записаться на игровой вечер можно через группу в Инстаграм @kiwi.aktau или же по телефону 8 702 604 38 43.



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Комментарии ( 1 )

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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 13:05
Вы бы им ещё и гос.телеканалы покажите. Позитива на все жизнь будет обеспечена. Да, денег у них нн будет, но все же.
 
 

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