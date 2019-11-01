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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:48

Просмотров: 1314

Белорусская авиакомпания планирует запустить рейс в Актау

Компания «Белавиа» хочет добавить к существующим рейсам еще три, включая рейс до Актау. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Анатолия Гусарова, генерального директора компании.

фото из открытых источников
По данным «Комсомольской правды», «Белавиа» хочет добавить к существующим рейсам еще три: в Актау, испанский курортный город Реус и кипрский городок Пафос. Но окончательное решение пока не принято.

- В текущем году мы добавили рейсы в Таллин и Мюнхен. Рассматриваем запуск рейсов еще по трем направлениям, - рассказал Анатолий Гусаров.



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Комментарии ( 5 )

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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 16:17
Много людей едут в Минск на лечение.
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 14:54
Ооо это Супер applause
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:24
хорошо бы! для расширения общения. у беларусов есть чему поучиться bravo
 
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 saktau (Посетители) Сегодня, 14:20
В Минске был. Но больше всего понравился Гомель.
 
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 klassik88 (Посетители) Сегодня, 13:52
Это хорошо!
 
 

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