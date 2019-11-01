Белорусская авиакомпания планирует запустить рейс в Актау

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По данным «Комсомольской правды», «Белавиа» хочет добавить к существующим рейсам еще три: в Актау, испанский курортный город Реус и кипрский городок Пафос. Но окончательное решение пока не принято.
- В текущем году мы добавили рейсы в Таллин и Мюнхен. Рассматриваем запуск рейсов еще по трем направлениям, - рассказал Анатолий Гусаров.
- В текущем году мы добавили рейсы в Таллин и Мюнхен. Рассматриваем запуск рейсов еще по трем направлениям, - рассказал Анатолий Гусаров.