Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

Поездка в долину Айракты-Шоманай



Детские мастер-классы

Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»



Мастер-классы по лепке

Развлекательная программа в семейном центре «Атлантида»



Мастер-класс «Карта желаний»



Для любителей кино

«Семейка Аддамс»



«Терминатор: Темные судьбы»

«Зеркала»

«Арахисовый сокол»



«Робо»

«Иные»



Aktau City Tour 2 ноября приглашает жителей Актау на экскурсию в долину останцевых гор, известных среди местного населения под именем Айракты-Шоманай (Долина замков). Айрактинские горы, действительно, выглядят как сказочные замки со шпилями, башнями, колоннадами и крепостными стенами. Продолжительность - 12 часов. Поездка платная. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Мастер-классы по лепке пройдут в выходные дни 2 и 3 ноября. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.В субботу, 2 ноября, пройдет мастер-класс по исполнению желаний «Карта мечты». Во время мастер-класса пройдет мини-фуршет. Вход платный. Запись по телефону 8 775 3765386.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище — любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь — семейка Аддамс.Слова «hasta la vista, baby!» оказались пророческими. Он возвращается.Отлаженная криминальная схема по кражам и сбыту зеркал дает сбой, когда один из воров убивает застигнувшего его автовладельца. На поимку банды выходят все полицейские силы города. Но главная свидетельница преступления оказывается знакома с убийцей и ввергает себя в мучительные сомнения, не выдав его. Девушке невдомек, что другой свидетель убийства – сам лидер банды «зеркальщиков».Большое путешествие начинается с шага, а легендарное — с полета. Вылетев в окно, герой очутился в мире, где чего-то не хватало. Его новому другу — крупной суммы денег. Паре головорезов — головы друга. Молодой медсестре — любви. А ему — путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла.12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит там, где не ждал: у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо. Их ждут невероятные приключения, в ходе которых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности.В уединенном домике одного из районов Лос-Анджелеса живут маленькая девочка и ее заботливый отец. Вполне нормальная семья, если не считать, что девочка одним взглядом может поднять в воздух тяжеленный шкаф, а у отца всегда наготове снятый с предохранителя пистолет. Каждый день, уходя из дома, папа запирает дочь и категорически запрещает открывать дверь. Ей нельзя ни с кем разговаривать и не позволено даже подходить к окну. Единственное развлечение девочки: тайком наблюдать из-за занавесок за фургончиком мороженщика, который целыми днями торчит возле их дома. Играет музыка и таинственной голос призывает её отпереть дверь и полакомиться сладеньким. Малышке так хочется мороженого, но ведь папа сказал, что это смертельно опасно: никто не должен её видеть!