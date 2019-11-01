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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:54

Просмотров: 208

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 2 и 3 ноября.

Фото из архива
Экскурсии
Поездка в долину Айракты-Шоманай


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour 2 ноября приглашает жителей Актау на экскурсию в долину останцевых гор, известных среди местного населения под именем Айракты-Шоманай (Долина замков). Айрактинские горы, действительно, выглядят как сказочные замки со шпилями, башнями, колоннадами и крепостными стенами. Продолжительность - 12 часов. Поездка платная. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-классы по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Мастер-классы по лепке пройдут в выходные дни 2 и 3 ноября. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.

Развлекательная программа в семейном центре «Атлантида»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» в выходные дни пройдут развлекательные мероприятия. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Мастер-класс «Карта желаний»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 2 ноября, пройдет мастер-класс по исполнению желаний «Карта мечты». Во время мастер-класса пройдет мини-фуршет. Вход платный. Запись по телефону 8 775 3765386.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Семейка Аддамс»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище — любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь — семейка Аддамс.

«Терминатор: Темные судьбы»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Слова «hasta la vista, baby!» оказались пророческими. Он возвращается.

«Зеркала»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Отлаженная криминальная схема по кражам и сбыту зеркал дает сбой, когда один из воров убивает застигнувшего его автовладельца. На поимку банды выходят все полицейские силы города. Но главная свидетельница преступления оказывается знакома с убийцей и ввергает себя в мучительные сомнения, не выдав его. Девушке невдомек, что другой свидетель убийства – сам лидер банды «зеркальщиков».

«Арахисовый сокол»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Большое путешествие начинается с шага, а легендарное — с полета. Вылетев в окно, герой очутился в мире, где чего-то не хватало. Его новому другу — крупной суммы денег. Паре головорезов — головы друга. Молодой медсестре — любви. А ему — путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла.

«Робо»


Как провести ближайшие выходные в Актау


12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит там, где не ждал: у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо. Их ждут невероятные приключения, в ходе которых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности.

«Иные»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В уединенном домике одного из районов Лос-Анджелеса живут маленькая девочка и ее заботливый отец. Вполне нормальная семья, если не считать, что девочка одним взглядом может поднять в воздух тяжеленный шкаф, а у отца всегда наготове снятый с предохранителя пистолет. Каждый день, уходя из дома, папа запирает дочь и категорически запрещает открывать дверь. Ей нельзя ни с кем разговаривать и не позволено даже подходить к окну. Единственное развлечение девочки: тайком наблюдать из-за занавесок за фургончиком мороженщика, который целыми днями торчит возле их дома. Играет музыка и таинственной голос призывает её отпереть дверь и полакомиться сладеньким. Малышке так хочется мороженого, но ведь папа сказал, что это смертельно опасно: никто не должен её видеть!

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 Лиана



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