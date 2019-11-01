В аэропорту Актау введут режим «Открытое небо»

Фото из архива Lada.kz
Режим «Открытое небо» вводится в городах Казахстана с 1 ноября 2019 года. Он предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха» по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.
- Полёты с пятой степенью «свободы воздуха» подразумевают полёты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран, что позволит повысить транзитный потенциал Казахстана и увеличить транзитный пассажиропоток через отечественные аэропорты. Срок действия режима «Открытое небо» - три года с возможностью дальнейшего продления, - сообщили в комитете гражданской авиации.
Режим «Открытое небо» будет действовать в городах: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей.
- Внедрение данного режима в Казахстане будет способствовать привлечению новых иностранных перевозчиков, открытию новых международных маршрутов, увеличению конкуренции и в конечном счёте повлияет на снижение стоимости авиабилетов и доступности воздушного транспорта для широких слоёв населения, а также развитию туризма, - сообщили в комитете.
Уже проведены переговоры с авиационными властями Оман, по итогам которых авиакомпания «SalamAir» планирует начать выполнение полётов из Маската в Алматы в следующем году; авиакомпания «Эйр Астана» планирует открытие рейсов в Джидду, авиакомпания «SCAT» планирует начало полётов в Джидду и Медину; проведены переговоры с крупнейшим в Азии лоукост-перевозчиком «Air Asia» и глобальным перевозчиком «Singapore Airlines»; проведены переговоры с авиакомпанией «Уральские Авиалинии», по итогам которых 22 декабря будет открыт рейс по маршруту Екатеринбург – Алматы; авиакомпания «Fly Arystan» с 13 декабря 2019 года начнёт выполнение ежедневных авиарейсов по направлению Нур-Султан – Москва; проведены переговоры с польской авиакомпанией «LOT», которая увеличит количество рейсов (до семи в неделю) из Варшавы в Нур-Султан с лета 2020 года и откроет рейсы в Алматы с 2021 года.
Также планируется проведение встреч с авиационными властями Катара по полётам авиакомпании «Qatar Airways», с авиационными властями Объединённых Арабских Эмиратов по полётам авиакомпаний «Emirates», «Fly Dubai» и других стран для открытия новых сообщений.
- Полёты с пятой степенью «свободы воздуха» подразумевают полёты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран, что позволит повысить транзитный потенциал Казахстана и увеличить транзитный пассажиропоток через отечественные аэропорты. Срок действия режима «Открытое небо» - три года с возможностью дальнейшего продления, - сообщили в комитете гражданской авиации.
Режим «Открытое небо» будет действовать в городах: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей.
- Внедрение данного режима в Казахстане будет способствовать привлечению новых иностранных перевозчиков, открытию новых международных маршрутов, увеличению конкуренции и в конечном счёте повлияет на снижение стоимости авиабилетов и доступности воздушного транспорта для широких слоёв населения, а также развитию туризма, - сообщили в комитете.
Уже проведены переговоры с авиационными властями Оман, по итогам которых авиакомпания «SalamAir» планирует начать выполнение полётов из Маската в Алматы в следующем году; авиакомпания «Эйр Астана» планирует открытие рейсов в Джидду, авиакомпания «SCAT» планирует начало полётов в Джидду и Медину; проведены переговоры с крупнейшим в Азии лоукост-перевозчиком «Air Asia» и глобальным перевозчиком «Singapore Airlines»; проведены переговоры с авиакомпанией «Уральские Авиалинии», по итогам которых 22 декабря будет открыт рейс по маршруту Екатеринбург – Алматы; авиакомпания «Fly Arystan» с 13 декабря 2019 года начнёт выполнение ежедневных авиарейсов по направлению Нур-Султан – Москва; проведены переговоры с польской авиакомпанией «LOT», которая увеличит количество рейсов (до семи в неделю) из Варшавы в Нур-Султан с лета 2020 года и откроет рейсы в Алматы с 2021 года.
Также планируется проведение встреч с авиационными властями Катара по полётам авиакомпании «Qatar Airways», с авиационными властями Объединённых Арабских Эмиратов по полётам авиакомпаний «Emirates», «Fly Dubai» и других стран для открытия новых сообщений.