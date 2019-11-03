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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:32

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Серикбай Трумов дал ряд указаний в Актау

Глава региона Серикбай Трумов посетил городские социально значимые объекты. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Аким Мангистауской области ознакомился с ходом строительства жилого комплекса «Акку-1» в 33 микрорайоне. Ответственному за сферу строительства Нурлыбаю Аккулову и акиму Актау Галымжану Ниязову глава региона поручил завершить и сдать в эксплуатацию данное жильё до 20 ноября 2019 года.

Серикбай Трумов дал ряд указаний в Актау


Также Серикбай Трумов посмотрел, как проходит строительство школы в 34 микрорайоне. Ответственным он поручил завершить строительство к сентябрю 2020 года.

Серикбай Трумов дал ряд указаний в Актау


Глава региона посетил и пустующий с 2007 года «Мангистауский индустриальный парк». Сдать объект в эксплуатацию глава региона поручил местным предпринимателям. Эта задача была возложена на руководителя палаты предпринимателей «Атамекен».

Серикбай Трумов дал ряд указаний в Актау


Руководители АО «Холдинг Ұлы дала» тоже представили Серикбаю Трумову цех и проекты. Предприятие в настоящее время работает совместно с иностранными инвесторами.

Серикбай Трумов дал ряд указаний в Актау



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