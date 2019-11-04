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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:53

Просмотров: 185

В Актау отметят 45-летие культурно-досугового комплекса имени Абая

В культурно-досуговом комплексе имени Абая пройдёт концерт, посвященный 45-летию дворца. Вход на концерт свободный.

КДК имени Абая
Торжественное открытие культурно-досугового комплекса имени Абая состоялось 4 ноября 1974 года (45 лет назад).

- Дорогие жители и гости региона!!! Приглашаем вас на праздничный концерт «Біз өмір сүретін әлем», посвященный 45- летию КДК имени Абая. Творческие коллективы нашего комплекса готовят для вас незабываемую шоу-программу. Друзья, давайте вместе поздравим любимый дворец культуры с юбилеем!!! Мы ждем вас 9 ноября в15:00 часов в большом зале, - сообщили в КДК имени Абая.

Фото из архива Lada.kz



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Комментарии ( 1 )

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kk13 (Посетители) Сегодня, 10:20
Лишь бы откусить от бюджета! Без ХХХХлетие никак??? Когда Президенту придет мысль "об юбилеях???"
 
 

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