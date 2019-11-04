В Актау отметят 45-летие культурно-досугового комплекса имени Абая

КДК имени Абая

Торжественное открытие культурно-досугового комплекса имени Абая состоялось 4 ноября 1974 года (45 лет назад).



- Дорогие жители и гости региона!!! Приглашаем вас на праздничный концерт «Біз өмір сүретін әлем», посвященный 45- летию КДК имени Абая. Творческие коллективы нашего комплекса готовят для вас незабываемую шоу-программу. Друзья, давайте вместе поздравим любимый дворец культуры с юбилеем!!! Мы ждем вас 9 ноября в15:00 часов в большом зале, - сообщили в КДК имени Абая.



Фото из архива Lada.kz