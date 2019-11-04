Полиция Мангистау: Все областные трассы открыты







В редакцию газеты «Лада» очевидцы прислали несколько видео, на кадрах видно, как на автотрассах в Мангистауской области из-за непогоды грузовые фуры не могут сдвинуться с места. Несколько машин слетело в кювет. Образовались заторы на дорогах.В ДЧС Мангистауской области сообщили, что дальнобойщики на своих большегрузах, действительно, попадали в затор 2 ноября на участке автотрассы Бейнеу-Боранкул.- Произошло это 2 ноября примерно в 18:30 часов. На место сразу же были направлены работники и спецтехника ТОО «Казахавтодор». Участок дороги расчистили. Ситуация стабилизировалась, никаких заторов на автотрассах сейчас нет, - сообщила Гульнара Ходжабекова, представитель пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.В департаменте полиции региона также отметили, что все областные трассы открыты.В ведомстве также подчеркнули, что аварий из-за непогоды сегодня и вчера на автотрассах области не произошло.