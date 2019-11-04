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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:21

Просмотров: 201

Полиция Мангистау: Все областные трассы открыты

В минувшие выходные из-за снега на трассе Актау-Бейнеу образовался затор. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области и департаменте полиции региона отметили, что все областные трассы на сегодняшний день открыты, движение восстановлено.

Кадр видео
В редакцию газеты «Лада» очевидцы прислали несколько видео, на кадрах видно, как на автотрассах в Мангистауской области из-за непогоды грузовые фуры не могут сдвинуться с места. Несколько машин слетело в кювет. Образовались заторы на дорогах.





В ДЧС Мангистауской области сообщили, что дальнобойщики на своих большегрузах, действительно, попадали в затор 2 ноября на участке автотрассы Бейнеу-Боранкул.

- Произошло это 2 ноября примерно в 18:30 часов. На место сразу же были направлены работники и спецтехника ТОО «Казахавтодор». Участок дороги расчистили. Ситуация стабилизировалась, никаких заторов на автотрассах сейчас нет, - сообщила Гульнара Ходжабекова, представитель пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.

В департаменте полиции региона также отметили, что все областные трассы открыты.

В ведомстве также подчеркнули, что аварий из-за непогоды сегодня и вчера на автотрассах области не произошло.



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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:31
ой, тоже съёмка с телефона. Народ, вы , уж теперь аккуратней. burumburum burumburum а то...
 
 

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