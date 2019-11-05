При бесплатном осмотре в онкодиспансере Мангистау выявлено три случая подозрения на рак

Приём ведёт онкорадиолог. Фото предоставлено диспансером

Наибольшее число обратившихся — 51 женщина, были обследованы маммологом. У онколога осмотр прошли 47 жителей области, онкогинеколога посетили 25 женщин.



У троих обследованных врачи обнаружили подозрение на рак желудка, головного мозга, выявлен один случай аденоматозного полипа.



В ходе консультации 25 обратившимся проведено исследование на онкоцитологию.



Запланированным проконсультированным пациентам организовано шесть исследований на компьютерном и магнитно-резонансном томографах, 12 эндоскопий, восемь маммографий, 23 ультразвуковых исследования.



Среди жителей проведено также анкетирование по онконастороженности.



День открытых дверей был нацелен на выявление рака: молочной железы, шейки матки, желудка, пищевода и кишечника.



Всемирная организация здравоохранения объявила 2019 год – годом борьбы с раком шейки матки.



В 2018 году был принят Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2018-2022 годы. Основная цель Комплексного плана направлена на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний.