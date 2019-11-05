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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:59

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При бесплатном осмотре в онкодиспансере Мангистау выявлено три случая подозрения на рак

В День открытых дверей, который прошёл в Мангистауском областном онкологическом диспансере 2 ноября, бесплатное обследование прошли 123 человека. У троих из них врачи выявили подозрение на онкопатологию. Об этом рассказали в руководстве диспансера.

Приём ведёт онкорадиолог. Фото предоставлено диспансером
Наибольшее число обратившихся — 51 женщина, были обследованы маммологом. У онколога осмотр прошли 47 жителей области, онкогинеколога посетили 25 женщин.

У троих обследованных врачи обнаружили подозрение на рак желудка, головного мозга, выявлен один случай аденоматозного полипа.

В ходе консультации 25 обратившимся проведено исследование на онкоцитологию.

Запланированным проконсультированным пациентам организовано шесть исследований на компьютерном и магнитно-резонансном томографах, 12 эндоскопий, восемь маммографий, 23 ультразвуковых исследования.

Среди жителей проведено также анкетирование по онконастороженности.

День открытых дверей был нацелен на выявление рака: молочной железы, шейки матки, желудка, пищевода и кишечника.

Всемирная организация здравоохранения объявила 2019 год – годом борьбы с раком шейки матки.

В 2018 году был принят Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в Республике Казахстан на 2018-2022 годы. Основная цель Комплексного плана направлена на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний.



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