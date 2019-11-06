В авиакомпании прокомментировали задержку рейса «Актау-Алматы»

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О задержке рейса DV732 «Актау-Алматы» сообщил пользователь Lada.kz.
По его словам, самолет должен был вылететь в южную столицу 5 ноября в 07:40 по местному времени. Однако воздушное судно так и не вылетело в назначенное время.
- На полосе перед взлётом что-то случилось и самолёт остановился посреди полосы. Попытался ещё несколько раз разогнать двигатель, а потом вырулил с полосы на стоянку. Нам сказали: техническая неполадка. Сначала объявили ждать до 8.40, потом до 10:00. В 10:00 вышел представитель авиакомпании и сказал, что переносят вылет на 13.00. Всех обеспечат питанием. Нас накормили в столовой рядом со зданием аэропорта. Позже сообщили, что неполадку не устранят быстро, и вылетел дополнительный самолёт в Актау. Вылет в Алматы перенесли на 21.10. Всем местным организовали такси в город. Транзитным пассажирам - автобусы до гостиницы. Расселили, предоставили ужин и доставили в аэропорт, - рассказал пользователь Lada.kz.
В авиакомпании объяснили, что причиной задержки рейса стала индикация датчика «not configuration», из-за которого экипаж принял решение о возврате на стоянку.
- На время ожидания резервного воздушного судна пассажирам было предоставлено горячее питание и обеспечены трансфер в город (для жителей Актау) и размещение в отеле, с предоставлением всего необходимого для иногородних пассажиров. Ко времени вылета рейса (21:10 по местному времени) пассажиры были доставлены в аэропорт. Авиакомпания приносит извинения пассажирам задержанного рейса и просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации. Безопасность пассажиров является для нас приоритетом, - сообщила Виктория Старожилова.
Данные публичного веб-сервиса, онлайн мониторинга воздушных судов гражданской авиации flightradar24.com.
По его словам, самолет должен был вылететь в южную столицу 5 ноября в 07:40 по местному времени. Однако воздушное судно так и не вылетело в назначенное время.
- На полосе перед взлётом что-то случилось и самолёт остановился посреди полосы. Попытался ещё несколько раз разогнать двигатель, а потом вырулил с полосы на стоянку. Нам сказали: техническая неполадка. Сначала объявили ждать до 8.40, потом до 10:00. В 10:00 вышел представитель авиакомпании и сказал, что переносят вылет на 13.00. Всех обеспечат питанием. Нас накормили в столовой рядом со зданием аэропорта. Позже сообщили, что неполадку не устранят быстро, и вылетел дополнительный самолёт в Актау. Вылет в Алматы перенесли на 21.10. Всем местным организовали такси в город. Транзитным пассажирам - автобусы до гостиницы. Расселили, предоставили ужин и доставили в аэропорт, - рассказал пользователь Lada.kz.
В авиакомпании объяснили, что причиной задержки рейса стала индикация датчика «not configuration», из-за которого экипаж принял решение о возврате на стоянку.
- На время ожидания резервного воздушного судна пассажирам было предоставлено горячее питание и обеспечены трансфер в город (для жителей Актау) и размещение в отеле, с предоставлением всего необходимого для иногородних пассажиров. Ко времени вылета рейса (21:10 по местному времени) пассажиры были доставлены в аэропорт. Авиакомпания приносит извинения пассажирам задержанного рейса и просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации. Безопасность пассажиров является для нас приоритетом, - сообщила Виктория Старожилова.
Данные публичного веб-сервиса, онлайн мониторинга воздушных судов гражданской авиации flightradar24.com.