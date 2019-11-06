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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 2392

В авиакомпании прокомментировали задержку рейса «Актау-Алматы»

Рейс «Актау-Алматы» был задержан 5 ноября. Во время выруливания на исполнительный старт на приборной панели пилота сработала индикация датчика «not configuration». В связи с этим экипаж принял решение о возврате на стоянку. Об этом сообщила Виктория Старожилова, руководитель отдела по связям с общественностью акционерного общества «Авиакомпания SCAT».

Фото Jetphotos
О задержке рейса DV732 «Актау-Алматы» сообщил пользователь Lada.kz.

По его словам, самолет должен был вылететь в южную столицу 5 ноября в 07:40 по местному времени. Однако воздушное судно так и не вылетело в назначенное время.

- На полосе перед взлётом что-то случилось и самолёт остановился посреди полосы. Попытался ещё несколько раз разогнать двигатель, а потом вырулил с полосы на стоянку. Нам сказали: техническая неполадка. Сначала объявили ждать до 8.40, потом до 10:00. В 10:00 вышел представитель авиакомпании и сказал, что переносят вылет на 13.00. Всех обеспечат питанием. Нас накормили в столовой рядом со зданием аэропорта. Позже сообщили, что неполадку не устранят быстро, и вылетел дополнительный самолёт в Актау. Вылет в Алматы перенесли на 21.10. Всем местным организовали такси в город. Транзитным пассажирам - автобусы до гостиницы. Расселили, предоставили ужин и доставили в аэропорт, - рассказал пользователь Lada.kz.

В авиакомпании объяснили, что причиной задержки рейса стала индикация датчика «not configuration», из-за которого экипаж принял решение о возврате на стоянку.

- На время ожидания резервного воздушного судна пассажирам было предоставлено горячее питание и обеспечены трансфер в город (для жителей Актау) и размещение в отеле, с предоставлением всего необходимого для иногородних пассажиров. Ко времени вылета рейса (21:10 по местному времени) пассажиры были доставлены в аэропорт. Авиакомпания приносит извинения пассажирам задержанного рейса и просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации. Безопасность пассажиров является для нас приоритетом, - сообщила Виктория Старожилова.



Данные публичного веб-сервиса, онлайн мониторинга воздушных судов гражданской авиации flightradar24.com.



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Комментарии ( 6 )

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marskat (Посетители) Сегодня, 23:09
А чего все возмущаются???? Тарелку супа не налили?! Да пусть хоть на следующие сутки вылет чем авария после взлета или на посадке!!!!! Пусть отменяют вылеты и ремонтируются чем потом поминки справлять.наши люди вечно недовольны.
 
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n92 (Посетители) Сегодня, 22:17
часто бывают задержки! кто то же должен нести ответственность, а не просто "извините"...
 
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бася (Посетители) Сегодня, 19:11
sakura.68,
компенсации при задержке переносе рейса -

компенсация за задержку
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 18:45
sakura.68,
Цитата: sakura.68
Вместо 07.40, вылетели в 12.30.
Ни и каком трасферте до города, ни о питании и речи не было.


Нужно было требовать компенсацию от авиакомпании. По закону имеете право.
Многие пассажиры не знают этого и а/компашки радостно потирают ручки.
 
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sakura.68 (Посетители) Сегодня, 16:59
31 октября, летел этим же рейсом в Алматы. Вместо 07.40, вылетели в 12.30.
Ни и каком трасферте до города, ни о питании и речи не было. SMS-информирования нет. Примчались в аэропорт и полдня прождали в здании, где такого количества сидячих мест не предусмотрено. "SCAT" не в первый раз устраивает такие вот "посиделки". Из-за этого, чуть не опопздал на вечерний поезд с Алматы. Безобразие!

Engineer
 
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  • sakura.68
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 16:50
Если это скат, я не удивляюсь. Постоянные задержки (((
 
 

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