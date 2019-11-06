Мангистауская область вошла в ТОП-5 регионов в высокими темпами роста населения

Фото из архива Lada.kz
К 1 сентября, как сообщает vlast.kz, численность населения Казахстана составила 18 миллионов 570 тысяч человек, увеличившись с начала года на 0,95 процента.
Самые высокие темпы роста населения отмечены в столице (+4,03%), Алматы (+2,29%), Мангистауской области (+2,26%) , Шымкенте (+1,94%), Туркестанской (+1,39%) и Атырауской (+1,31%) областях.
За первые семь месяцев 2019 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. В шести регионах страны продолжает отмечаться спад населения. Быстрее всего убывает население Северо-Казахстанской области – здесь отмечено снижение на 0,76 процента.
В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.
Городское население страны в целом выросло на 1,31 процента - до 10 миллионов 838 тысяч человек, сельское население выросло на 0,46 процента - до 7 миллионов 733 тысяч человек.
Доля городского населения в Казахстане составляет 58,4 процента, доля сельского населения – 41,6 процента.
Самые высокие темпы роста населения отмечены в столице (+4,03%), Алматы (+2,29%), Мангистауской области (+2,26%) , Шымкенте (+1,94%), Туркестанской (+1,39%) и Атырауской (+1,31%) областях.
За первые семь месяцев 2019 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. В шести регионах страны продолжает отмечаться спад населения. Быстрее всего убывает население Северо-Казахстанской области – здесь отмечено снижение на 0,76 процента.
В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.
Городское население страны в целом выросло на 1,31 процента - до 10 миллионов 838 тысяч человек, сельское население выросло на 0,46 процента - до 7 миллионов 733 тысяч человек.
Доля городского населения в Казахстане составляет 58,4 процента, доля сельского населения – 41,6 процента.