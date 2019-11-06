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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 1019

Мангистауская область вошла в ТОП-5 регионов в высокими темпами роста населения

С начала года население Мангистауской области выросло на 2,26 процента. Об этом сообщается на интернет-портале Vlast.kz.

Фото из архива Lada.kz
К 1 сентября, как сообщает vlast.kz, численность населения Казахстана составила 18 миллионов 570 тысяч человек, увеличившись с начала года на 0,95 процента.

Самые высокие темпы роста населения отмечены в столице (+4,03%), Алматы (+2,29%), Мангистауской области (+2,26%) , Шымкенте (+1,94%), Туркестанской (+1,39%) и Атырауской (+1,31%) областях.

За первые семь месяцев 2019 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана. В шести регионах страны продолжает отмечаться спад населения. Быстрее всего убывает население Северо-Казахстанской области – здесь отмечено снижение на 0,76 процента.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

Городское население страны в целом выросло на 1,31 процента - до 10 миллионов 838 тысяч человек, сельское население выросло на 0,46 процента - до 7 миллионов 733 тысяч человек.

Доля городского населения в Казахстане составляет 58,4 процента, доля сельского населения – 41,6 процента.



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Комментарии ( 4 )

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  • Сергей Владимиров
  • Papirosso
  • Gen Oxy
 Жанар (Посетители) Сегодня, 21:38
Цитата: sakura.68
Подрастет новое поколение и свалят из страны...

НЕ!, свалят!...Это перспектива для нового наростания потенциального криминала и озлобленного национализма..

Цитата: sakura.68

Ну и чему тут радоваться?

За счёт нищеты и безработицы пополняется население РК, а роженицы живут только за счёт пособия на детей, и ни кто никогда не работал, включая "ПРОИЗВОДИТЕЛЯ"!?.. hug ..

Когда же кончится псевдо "капитализм?!...Хочу в СССР..
 
-1
  • Жанар
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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 19:45
Главное рожают. Это галвное.
 
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  • Жанар
 Князь (Посетители) Сегодня, 18:51
Цитата: sakura.68
Ну и чему тут радоваться?

По принципу наше дело не рожать живут,а по сути нищету плодят.
 
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  • vaterloo
  • Князь
  • Papirosso
  • Gen Oxy
 sakura.68 (Посетители) Сегодня, 17:05
Ну и чему тут радоваться?
Детских садов, школ, рабочих мест - уже сейчас не хватает. Подрастет новое поколение и свалят из страны...

Engineer
 
 

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