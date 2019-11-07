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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:47

Просмотров: 1109

Самородок из глубинки: Ремесленник из Жанаозена просит поддержать его на национальном конкурсе дизайнеров

Житель поселка Тенге Сакен Каржаубаев стал единственным участником республиканского конкурса дизайнеров одежды «ALTYN OIMAQ» из Мангистау. Победитель конкурса, по словам Сакена, получит гран-при из рук Президента.

Сакен Каржаубаев
Сакен Каржаубаев является основателем собственного бренда аксессуаров из кожи «QAZAQ» и победителем второго периода конкурса «ALTYN OIMAQ».

- Чем может заниматься 28-летний холостяк, кроме того что творить? Вот и творю то, что, по моему мнению, может понравиться людям. Это одежда, аксессуары из кожи в национальном стиле. Сейчас понемногу начинаю изготавливать также обувь и товары для дома. Несмотря на то, что наш бренд называется «QAZAQ», я хочу, чтобы он был популярен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Мечтаю, что когда-нибудь наши изделия будут на одном уровне с известными на весь мир марками. Хочу, чтобы наш бренд ассоциировался у иностранцев с Казахстаном, - поделился конкурсант.


Идеи Сакен Каржаубаев берет из жизни предков, сочетая при этом древность и современность.

- Я единственный среди моих близких родственников не нефтяник. А может и на всю улицу еще, - улыбаясь, отметил конкурсант.


Сакен Каржаубаев выступит в одной из шести номинаций «Лучший дизайн аксессуара с элементом национального орнамента».

Шесть лауреатов конкурса получат по миллиону тенге.

Торжественное награждение победителей состоится в декабре 2019 года.

Проголосовать за Сакена Каржаубаева можно на официальном сайте «ALTYN OIMAQ».




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Комментарии ( 5 )

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Taidan (Посетители) Сегодня, 16:10
Мен дауыс бердим! Алга Сакен! bravo
 
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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 16:00
"Чем может заниматься 28-летний холостяк, кроме того что творить?"
rofl
 
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сембай (Посетители) Сегодня, 15:24
Жарайсың, Сәкен! Қазақтың ұлттық ою-өрнегін әлемге паш етсем деген талпынысыңа алла жар болсын!!!
ДАУЫС БЕРЕЙІК, АҒАЙЫН!
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:42
на причале что ли шьёт? crazy
а, вообще, большой молодец! bravo
 
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Dushman (Посетители) Сегодня, 14:12
Сакен, где приобрести такой портфель?
 
 

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