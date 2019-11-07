Самородок из глубинки: Ремесленник из Жанаозена просит поддержать его на национальном конкурсе дизайнеров

- Чем может заниматься 28-летний холостяк, кроме того что творить? Вот и творю то, что, по моему мнению, может понравиться людям. Это одежда, аксессуары из кожи в национальном стиле. Сейчас понемногу начинаю изготавливать также обувь и товары для дома. Несмотря на то, что наш бренд называется «QAZAQ», я хочу, чтобы он был популярен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Мечтаю, что когда-нибудь наши изделия будут на одном уровне с известными на весь мир марками. Хочу, чтобы наш бренд ассоциировался у иностранцев с Казахстаном, - поделился конкурсант.

- Я единственный среди моих близких родственников не нефтяник. А может и на всю улицу еще, - улыбаясь, отметил конкурсант.