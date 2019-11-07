Самородок из глубинки: Ремесленник из Жанаозена просит поддержать его на национальном конкурсе дизайнеров

Сакен Каржаубаев
Сакен Каржаубаев является основателем собственного бренда аксессуаров из кожи «QAZAQ» и победителем второго периода конкурса «ALTYN OIMAQ».
Идеи Сакен Каржаубаев берет из жизни предков, сочетая при этом древность и современность.
Сакен Каржаубаев выступит в одной из шести номинаций «Лучший дизайн аксессуара с элементом национального орнамента».
Шесть лауреатов конкурса получат по миллиону тенге.
Торжественное награждение победителей состоится в декабре 2019 года.
Проголосовать за Сакена Каржаубаева можно на официальном сайте «ALTYN OIMAQ».
- Чем может заниматься 28-летний холостяк, кроме того что творить? Вот и творю то, что, по моему мнению, может понравиться людям. Это одежда, аксессуары из кожи в национальном стиле. Сейчас понемногу начинаю изготавливать также обувь и товары для дома. Несмотря на то, что наш бренд называется «QAZAQ», я хочу, чтобы он был популярен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Мечтаю, что когда-нибудь наши изделия будут на одном уровне с известными на весь мир марками. Хочу, чтобы наш бренд ассоциировался у иностранцев с Казахстаном, - поделился конкурсант.
Идеи Сакен Каржаубаев берет из жизни предков, сочетая при этом древность и современность.
- Я единственный среди моих близких родственников не нефтяник. А может и на всю улицу еще, - улыбаясь, отметил конкурсант.
Сакен Каржаубаев выступит в одной из шести номинаций «Лучший дизайн аксессуара с элементом национального орнамента».
Шесть лауреатов конкурса получат по миллиону тенге.
Торжественное награждение победителей состоится в декабре 2019 года.
Проголосовать за Сакена Каржаубаева можно на официальном сайте «ALTYN OIMAQ».