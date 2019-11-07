Воспитанники IT-лицея Актау привезли 16 медалей с ХІ Международной предметной олимпиады

Фото предоставлено Моншак Гайыпбаевой

ХІ Международная предметная олимпиада проходила с 27 октября по 3 ноября в Анталье (Турция).



В ней принимали участие 75 школ из 22 стран.



По окончании олимпиады в копилке воспитанников IT-лицея набралось 16 медалей.



Дарья Скрипник (9 класс) заняла первое место по математике. Александр Ершов (6 класс) также занял первое место по этому предмету. Ему же удалось стать первым в русском языке.



Ученики 7 классов Жасулан Кенжегали, Мансур Мырзабеков и Адилгерей Амангерев стали обладателями «серебра» по уровню знаний всемирной истории. Мансур Мырзабеков сумел стать вторым в английском языке.



Второе место по математике заняла Бота Мирова, ученица 9 класса. Алихан Рустемов (4 класс) занял второе место по предмету «Окружающий мир». Он также стал третьим в математике.



Кызгалдак Тасымова (7 класс) сумела взять два третьих места по всемирной истории и географии. Третьими по знанию всемирной истории стали также Даниял Аязбай (6 класс) и Саёра Ходжаева (7 класс).



Лаура Умбетова (7 класс) заняла третье место по знанию английского языка, а Акнур Онгарова (9 класс) - третье место по биологии.



- Это был конкурс знаний для эрудированных и талантливых школьников. Несмотря на то, что олимпиада платная, участники оказались сильными. Это свидетельствует о том, что состоялся настоящий интеллектуальный конкурс. И тем ценнее завоёванные в упорной борьбе призовые места учеников IT-лицея. Это высокое достижение, которым могут гордиться и лицеисты, и учителя, способствовавшие успеху детей, - сказала Моншак Гайыпбаева.



Помимо медалистов, за хорошие результаты поощрили следующих учеников - Дамира Комек, Кемел Рустемов, Даниил Коротков, Аида Сариева, Леонид Беккулов, Джахангир Жаулыбай и Темирлан Жасуланулы.



- Наши ученики приняли участие в соревнованиях по мини-футболу. Двадцать четыре команды боролись за призовые места. Команда нашей школы заняла второе место. Здорово, что наши дети не только интеллектуалы, но и хорошие спортсмены, - подытожила Моншак Гайыпбаева.