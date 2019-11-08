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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 1493

Какие дороги в Мангистау станут платными в ближайшие два года

Трассы международного транзитного коридора «Атырау-Доссор-Бейнеу-Акжигит-граница Республики Узбекистан» и «Актау-Бейнеу» станут платными в период с 2020 по 2021 годы. Об этом сообщается на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с сайта kolesa.kz
К 2024 году планируется охватить платными автодорогами около 11 тысяч километров республиканской сети. На сегодняшний день на эти участки объявлен инвестиционный конкурс на проект внедрения и обслуживание открытой системы взимания платы.

- Проект платности планируется ввести в два этапа. На первом этапе будут внедрены порядка шести тысяч километров платных автодорог в период с 2020 по 2021 годы. Это участки международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай»: Нур-Султан – Костанай – граница Российской Федерации (гр. РФ), Щучинск – Петропавловск, Нур-Султан – Павлодар, Калбатау – Павлодар - гр.РФ (на Омск), Таскескен – Бахты, Капшагай – Талдыкорган, Атырау – Уральск, Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – граница Республики Узбекистан и Актау – Бейнеу. С 2022 по 2023 годы предусмотрен второй этап внедрения на остальных пяти тысяч километров автодорог, - говорится в сообщении Министерства.

На сегодняшний день по действующим четырем платным участкам «Нур-Султан – Щучинск», «Нур-Султан – Темиртау», «Алматы – Хоргос» и «Алматы – Капшагай» сбор платы за проезд составил свыше четырех миллиардов тенге. Собранные средства направлены на содержание данных участков дорог и саму систему взимания платы.  



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Комментарии ( 9 )

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klassik88 (Посетители) Сегодня, 13:10
Цитата: нашевсе
Да плата обычно невысокая бывает, не накладная. Оплачиваем содержание дороги. Если такие же как астанинские будут, то не жалко.

Если по всей трассе будут стоять отбойники и наш жолпол начнет гонять скот и владельцев этого скота, опасные участки оснастят освещением.Я только за отдать 2-3К за дорогу до Атырау.Но этого не будет, поставят будки и просто начнуть брать деньги с народа, а половина из них пойдет в чей то карман
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • бася
  • Pinochet
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 12:34
Да плата обычно невысокая бывает, не накладная. Оплачиваем содержание дороги. Если такие же как астанинские будут, то не жалко.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • нашевсе
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:26
пусть будет платной, как уже сказано, лишь бы содержали ее в порядке, и главное сделали ограждение от верблюдов, лошадей и разной другой живности
Цитата: Князь
Трасса Актау-Бейнеу наверняка является стратегической и поэтому платной быть не может.

кто или что мешает в опредлеленный момент использовать ее в стратеигических целях?
 
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Nurjan89 (Посетители) Сегодня, 12:16
Комментарий удален за нарушение правил
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • non_alcoholic
  • markus
  • tolk
 Князь (Посетители) Сегодня, 12:05
Трасса Актау-Бейнеу наверняка является стратегической и поэтому платной быть не может. Делайте альтернативную трассу и только тогда такую новость сочтём реальной и правдивой,а так мысли вслух на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
 
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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 12:04
Чтобы покинуть Казахстан я и ползком по бездорожью уйду
 
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  • 490
  • Князь
  • non_alcoholic
  • Dafik
  • Око
  • markus
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:51
Я так понял,дорога Актау-Бейнеу-Доссор-Атырау-Уральск станет платной не только для большегрузных (фуры),но и для легковых? Альтернативных дорог в этом направлении нет и людей оставили без выбора...А какая такса за километр?
 
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  • fitter
  • Князь
  • non_alcoholic
  • Dafik
  • tolk
 klassik88 (Посетители) Сегодня, 11:45
Интересно у них есть понимание что такое платная дорога? А так же у людей должна быть альтернатива в виде другой бесплатной трассы, или они хотят вторую построить?
 
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  • 490
  • Pinochet
  • бася
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 11:44
Пусть будут платными, только сделайте их безопасными.
 
 

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