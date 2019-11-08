Какие дороги в Мангистау станут платными в ближайшие два года

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К 2024 году планируется охватить платными автодорогами около 11 тысяч километров республиканской сети. На сегодняшний день на эти участки объявлен инвестиционный конкурс на проект внедрения и обслуживание открытой системы взимания платы.



- Проект платности планируется ввести в два этапа. На первом этапе будут внедрены порядка шести тысяч километров платных автодорог в период с 2020 по 2021 годы. Это участки международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай»: Нур-Султан – Костанай – граница Российской Федерации (гр. РФ), Щучинск – Петропавловск, Нур-Султан – Павлодар, Калбатау – Павлодар - гр.РФ (на Омск), Таскескен – Бахты, Капшагай – Талдыкорган, Атырау – Уральск, Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – граница Республики Узбекистан и Актау – Бейнеу. С 2022 по 2023 годы предусмотрен второй этап внедрения на остальных пяти тысяч километров автодорог, - говорится в сообщении Министерства.



На сегодняшний день по действующим четырем платным участкам «Нур-Султан – Щучинск», «Нур-Султан – Темиртау», «Алматы – Хоргос» и «Алматы – Капшагай» сбор платы за проезд составил свыше четырех миллиардов тенге. Собранные средства направлены на содержание данных участков дорог и саму систему взимания платы.