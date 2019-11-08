Предприниматели из Мангистау могут получить справку о наличии филиалов и представительств онлайн

Фото пресс-службы государственной корпорации «Правительство для граждан»

В пресс-службе ведомства рассказали, что справку о наличии филиалов и представительств юридические лица могут проверить, не выходя из офиса, через портал E-gov.



Для того, чтобы это сделать, необходимо:



- авторизоваться на портале электронного правительства egov.kz;

- зайти в раздел «Бизнес», далее нажать на вкладку «Регистрация и развитие бизнеса»;

- заполнить заявку и указать БИН;

- подписать заявку с помощью Электронной цифровой подписи (ЭЦП) либо при помощи смс-пароля (для этого необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан);

- выбирать место хранения.



- Время ожидания не превышает 20 минут. Имея под рукой такого помощника как eGov, граждане научаться простому и доступному способу получения ряда государственных услуг, не посещая ЦОН,- отметила Багила Жарланова.