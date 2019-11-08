Предприниматели из Мангистау могут получить справку о наличии филиалов и представительств онлайн

Фото пресс-службы государственной корпорации «Правительство для граждан»
В пресс-службе ведомства рассказали, что справку о наличии филиалов и представительств юридические лица могут проверить, не выходя из офиса, через портал E-gov.
Для того, чтобы это сделать, необходимо:
- авторизоваться на портале электронного правительства egov.kz;
- зайти в раздел «Бизнес», далее нажать на вкладку «Регистрация и развитие бизнеса»;
- заполнить заявку и указать БИН;
- подписать заявку с помощью Электронной цифровой подписи (ЭЦП) либо при помощи смс-пароля (для этого необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан);
- выбирать место хранения.
- Время ожидания не превышает 20 минут. Имея под рукой такого помощника как eGov, граждане научаться простому и доступному способу получения ряда государственных услуг, не посещая ЦОН,- отметила Багила Жарланова.
Для того, чтобы это сделать, необходимо:
- авторизоваться на портале электронного правительства egov.kz;
- зайти в раздел «Бизнес», далее нажать на вкладку «Регистрация и развитие бизнеса»;
- заполнить заявку и указать БИН;
- подписать заявку с помощью Электронной цифровой подписи (ЭЦП) либо при помощи смс-пароля (для этого необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан);
- выбирать место хранения.
- Время ожидания не превышает 20 минут. Имея под рукой такого помощника как eGov, граждане научаться простому и доступному способу получения ряда государственных услуг, не посещая ЦОН,- отметила Багила Жарланова.
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