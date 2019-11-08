Как провести ближайшие выходные в Актау

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В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 9 ноября, пройдет показ спектакля «Етік киген мысық». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.В воскресенье, 10 ноября, пройдет показ спектакля «Бір түп алма ағашы». Вход платный.Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Мастер-класс по лепке пройдет в субботу, 9 ноября. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьезный диагноз. Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут наконец осуществиться!Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним свяывается другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одарёнными детьми.Молодого мажора по имени Азамат, привыкшего к комфортной городской жизни, по стечению непредвиденных обстоятельств отправляют работать акимом в отдаленный посёлок - Таза Булак. Естественно, он не «испытывает большого восторга» от такого поворота событий. С первого дня пребывания в ауле, новоиспечённый Аким мечтает о том, чтобы вернуться в город. Отсутствие мобильной связи, уличные туалет и душ, незнание государственного языка, регулярное отключение электричества усугубляют его и без того большое желание сбежать оттуда. Его отец, обладающий «большими связями, обещает «решить этот вопрос», но до этого Азамату придётся «поиграть в хорошего акима». Он вынужден согласиться.