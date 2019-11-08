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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:02

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Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где и как провести выходные? Специально для вас мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 9 и 10 ноября.

Фото из архива
Театр
Спектакль «Етік киген мысық»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина в субботу, 9 ноября, пройдет показ спектакля «Етік киген мысық». Вход платный. Телефон кассы: 60-10-04.

В воскресенье, 10 ноября, пройдет показ спектакля «Бір түп алма ағашы». Вход платный.

Детские мастер-классы
Мастер-классы в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в выходные дни приглашает детей на мастер-классы. Место проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Мастер-классы по лепке


Как провести ближайшие выходные в Актау


Мастер-класс по лепке пройдет в субботу, 9 ноября. Вход платный. Запись по телефону: 8(707)200-85-50.

Для любителей кино


В кинотеатрах Kinoplexx Aktau, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Во всё тяжкое»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьезный диагноз. Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут наконец осуществиться!

«Доктор Сон»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Прошло много лет с тех пор, как мальчик-ясновидец Дэнни Торранс пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем безумия и гибели своего отца. Повзрослев, но не оправившись от детской травмы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алкоголика. С ним свяывается другая «сияющая» девочка, Абра. Ей потребуется помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой так называемого «Истинного Узла» — группы охотников за одарёнными детьми.

«Аким»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Молодого мажора по имени Азамат, привыкшего к комфортной городской жизни, по стечению непредвиденных обстоятельств отправляют работать акимом в отдаленный посёлок - Таза Булак. Естественно, он не «испытывает большого восторга» от такого поворота событий. С первого дня пребывания в ауле, новоиспечённый Аким мечтает о том, чтобы вернуться в город. Отсутствие мобильной связи, уличные туалет и душ, незнание государственного языка, регулярное отключение электричества усугубляют его и без того большое желание сбежать оттуда. Его отец, обладающий «большими связями, обещает «решить этот вопрос», но до этого Азамату придётся «поиграть в хорошего акима». Он вынужден согласиться.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в бесплатную рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 37 11 Лиана



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