Умелец из Актау сделал подарок Детской деревне

- Он добрый и душевный человек. Видно, что от всей души хочет помочь детям и сделать их жизнь чуточку краше, - отметила Бакытгуль Айтикенова.

Автор поделки скромно представился дядей Валерой. По его словам, он уже пять лет на пенсии. На досуге у себя в гаражном обществе «Горняк» занимается сборкой моделей кораблей и самолётов.У него возникло желание преподносить в дар свои работы воспитанникам из Детской деревни.Как сказала исполняющая обязанности директора Детской деревни Бакытгуль Айтикенова, Валерия знают уже почти все воспитанники. Он посещает их не первый раз.