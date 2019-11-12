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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:07

Просмотров: 316

Устали ждать: Жители Актау своими силами благоустроили подъездную дорожку

Жители дома №44 в 12 микрорайоне, спустя полгода после обращения к властям, решили своими руками и на свои сбережения благоустроить придомовую территорию.

Коллаж
Устав ходить по колдобинам, жильцы первого подъезда 6 мая этого года опубликовали пост о ненадлежащем состоянии асфальтового покрытия.



Но никаких действий, по их словам, со стороны городского акимата и ПКСК «Собственник-12» не предпринималось.

Устали ждать: Жители Актау своими силами благоустроили подъездную дорожку


Надежды на местные исполнительные органы у людей не осталось, и они решили сами собрать средства и уложить территорию брусчаткой.

Устали ждать: Жители Актау своими силами благоустроили подъездную дорожку


Жильцы просят власти установить хотя бы мусорную урну у их подъезда.

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Ранее 6 мая было опубликована пост о 12-44 1п подъезд но к сожалению с акимата и с кск ничего не было принято! Соседи мы сами своими силами и деньгами некоторые с пенсии сделали САМИ Рахмет КСК и акимат #кудасмотритакимат #акиматактау #zhalobyaktau @aktau_akimat @akimat_mangystau @inaktau.kz @ladakz @aktaudan @aktau.911 @aktau_insta @tumba_kz @togzhanov_online p.s Наши как обычно после проишествия будут двигаться!!! Просим хотяб мусорную урну поставит!

Публикация от Жалобная Книга Актау #Aktau (@zhaloby.aktau)




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Комментарии ( 3 )

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  • GuF
 Ernesto (Посетители) Сегодня, 16:28
Самый лучший вариант - это просто перестать платить налоги. Скинуться жильцами, сделать автономный дом. Нанять частную охрану и лечиться в частных клиниках.
Доля участия государства тогда минимальна и налогов не заслуживают.
В общем смысл перфоманса... Раз всё самим всё делать приходится. Зачем гос-во?
 
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  • нашевсе
 Don Quixote (Посетители) Сегодня, 16:25
Причем здесь власть, за придомовую территорию отвечает КСК, соберитесь смените власть в КСК, ща у каждого дома свое может быть и приведите свой дом в порядок, или палками гоняйте председателя старого
 
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GuF (Посетители) Сегодня, 16:20
Да Большинство уже так давно делают все сами и кона меняют в подъездах сами меняю за свои средства ,потому что от служб хрен что дождешься
 
 

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