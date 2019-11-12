Устали ждать: Жители Актау своими силами благоустроили подъездную дорожку

Устав ходить по колдобинам, жильцы первого подъезда 6 мая этого года опубликовали пост о ненадлежащем состоянии асфальтового покрытия.Но никаких действий, по их словам, со стороны городского акимата и ПКСК «Собственник-12» не предпринималось.Надежды на местные исполнительные органы у людей не осталось, и они решили сами собрать средства и уложить территорию брусчаткой.Жильцы просят власти установить хотя бы мусорную урну у их подъезда.