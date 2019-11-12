Устали ждать: Жители Актау своими силами благоустроили подъездную дорожку

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Доброго дня всем! Жалоба от жителей 12мкр-44-1 подъезд (на днях здесь упал дедушка. Асфальт вообще невозможно, элементарно с каляской пройти невожможно ногу подвернеш. КСК 12 мкр на ничего не предпринимает. Ждем хороших новостей @aktau_akimat @akimat_mangystau @inaktau.kz @ladakz @aktaudan @aktau.911 @aktau_insta @tumba_kz @togzhanov_online
Но никаких действий, по их словам, со стороны городского акимата и ПКСК «Собственник-12» не предпринималось.
Надежды на местные исполнительные органы у людей не осталось, и они решили сами собрать средства и уложить территорию брусчаткой.
Жильцы просят власти установить хотя бы мусорную урну у их подъезда.
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Ранее 6 мая было опубликована пост о 12-44 1п подъезд но к сожалению с акимата и с кск ничего не было принято! Соседи мы сами своими силами и деньгами некоторые с пенсии сделали САМИ Рахмет КСК и акимат #кудасмотритакимат #акиматактау #zhalobyaktau @aktau_akimat @akimat_mangystau @inaktau.kz @ladakz @aktaudan @aktau.911 @aktau_insta @tumba_kz @togzhanov_online p.s Наши как обычно после проишествия будут двигаться!!! Просим хотяб мусорную урну поставит!