В Актау «поселились» сказочные персонажи

Фото пресс-службы акима Актау
Любимых детских героев установили в целях благоустройства территории города на средства местного предпринимателя, который пожелал остаться неизвестным.
Установкой занималось ТОО «Алаш констракшн».
На данный момент в парке установлены пять фигур. В течение месяца, как сообщили в акимате, появятся ещё две, которые необходимо доработать.
Зелёные фигуры представляют собой каркас из прутьев, который покрыт зелёным покровом. Остальные фигуры также имеют каркас из прутьев, но только загипсованы.
Местные власти убедительно просят жителей и гостей города ответственно относиться к общему имуществу.
Установкой занималось ТОО «Алаш констракшн».
На данный момент в парке установлены пять фигур. В течение месяца, как сообщили в акимате, появятся ещё две, которые необходимо доработать.
Зелёные фигуры представляют собой каркас из прутьев, который покрыт зелёным покровом. Остальные фигуры также имеют каркас из прутьев, но только загипсованы.
Местные власти убедительно просят жителей и гостей города ответственно относиться к общему имуществу.