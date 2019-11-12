В Актау «поселились» сказочные персонажи

Любимых детских героев установили в целях благоустройства территории города на средства местного предпринимателя, который пожелал остаться неизвестным.Установкой занималось ТОО «Алаш констракшн».На данный момент в парке установлены пять фигур. В течение месяца, как сообщили в акимате, появятся ещё две, которые необходимо доработать.Зелёные фигуры представляют собой каркас из прутьев, который покрыт зелёным покровом. Остальные фигуры также имеют каркас из прутьев, но только загипсованы.Местные власти убедительно просят жителей и гостей города ответственно относиться к общему имуществу.