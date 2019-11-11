Фламинго прилетели в Актау

Фламинго в Актау
Сакен Дилдахмет опубликовал у себя в Facebook фотографии фламинго в Актау.
- В столице -14 градусов, а в Актау +16. Фламинго улетели с севера, остановились на западе. Это последняя тёплая остановка в наших краях. Теперь эскадрилья розовых возьмёт курс в теплые страны и вернётся только в следующем году. Летите! Летите! Мы будем ждать вас снова и снова! - написал Сакен Дилдахмет.
Фото из архива Сакена Дилдахмета
- В столице -14 градусов, а в Актау +16. Фламинго улетели с севера, остановились на западе. Это последняя тёплая остановка в наших краях. Теперь эскадрилья розовых возьмёт курс в теплые страны и вернётся только в следующем году. Летите! Летите! Мы будем ждать вас снова и снова! - написал Сакен Дилдахмет.
Фото из архива Сакена Дилдахмета
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