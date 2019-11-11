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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:39

Просмотров: 2141

Пятеро пьяных водителей были задержаны на дорогах в Мангистау за сутки рейда

Всего за сутки рейда в Мунайлинском районе были привлечены к ответственности 126 водителей.

Фото автора
Рейд проходил с участием корреспондента Lada.kz и двух сержантов роты патрульной полиции Мунайлинского отдела полиции Габита Даулетова и Нурбека Исмаилова.

Пятеро пьяных водителей были задержаны на дорогах в Мангистау за сутки рейда


Первым нарушителем на пути полицейских был водитель Lada Priora.

Пятеро пьяных водителей были задержаны на дорогах в Мангистау за сутки рейда


Он установил государственный регистрационный номерной знак под углом, тем самым защитив себя от дорожных систем фото- и -видеофиксации.

При проверке документов у водителя при себе не оказалось прав.

Полицейские оформили на него протокол по двум статьям – часть 1 590 Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП РК - Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными номерными знаками (знаком) и часть 1 612 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения).

Пятеро пьяных водителей были задержаны на дорогах в Мангистау за сутки рейда


Общая сумма штрафа, которая налагается на водителя Lada Priora, составит 10 месячных расчётных показателей (МРП), то есть 25 250 тенге.

Автомобиль эвакуировали на штрафную стоянку.

Следующим полицейские остановили водителя бетономешалки. Мужчина проехал на красный сигнал светофора и при себе не имел водительских прав.
В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 599 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) и за управление без прав по части 1 статьи 612 КоАП РК.

Пятеро пьяных водителей были задержаны на дорогах в Мангистау за сутки рейда


Ему придётся выплатить штраф в размере 15 МРП или 37 875 тенге. Инспекторы водворили бетономешалку на штрафную стоянку.

Очередным нарушителем оказался водитель КамАЗа, который был без водительских прав. На него оформлен протокол также по части 1 статьи 612 КоАП РК. Автомобиль также в сопровождении полицейских был доставлен на штрафную стоянку.

Пятеро пьяных водителей были задержаны на дорогах в Мангистау за сутки рейда


Нарушителем стал и водитель внедорожника, который передвигался с непристёгнутым ремнём безопасности и без водительских прав. Сотрудники оформили протокол по двум статьям – часть 1 593 КоАП РК (Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов) и часть 1 612 КоАП РК. Ему грозит штраф в размере 25 250 тенге.

Пятеро пьяных водителей были задержаны на дорогах в Мангистау за сутки рейда


Toyota Land Cruiser Prado был доставлен на штрафную стоянку.

Пятеро пьяных водителей были задержаны на дорогах в Мангистау за сутки рейда


В день, по словам инспекторов, они заполняют по 15-20 протоколов.

Полицейские напоминают, что при уплате штрафа в течение семи дней со дня составления протокола человек получает 50-процентную скидку.



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Комментарии ( 4 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 19:10
https://www.lada.kz/aktau_news/society/68558-avtovladelcev-mangistau-budut-shtra
fovat-za-ustanovku-led-lamp.html?utm_source=amp
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 16:28
Цитата: tolk
светодиодные лампы на габаритах?

А что, разве запрещено?

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Bass66
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 16:26
Всех кого остановили за какое либо нарушение, не имели прав. Как то странно получается. Сейчас что, права не модно с собой возить, а равно включать поворотники в микрорайонах? А если останавливать всех подряд для проверки,то интересно сколько водителей без прав ездят?
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 15:41
На фото у патрульной нивы светодиодные лампы на габаритах?
 
 

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