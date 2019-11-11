Пятеро пьяных водителей были задержаны на дорогах в Мангистау за сутки рейда

Рейд проходил с участием корреспондента Lada.kz и двух сержантов роты патрульной полиции Мунайлинского отдела полиции Габита Даулетова и Нурбека Исмаилова.Первым нарушителем на пути полицейских был водитель Lada Priora.Он установил государственный регистрационный номерной знак под углом, тем самым защитив себя от дорожных систем фото- и -видеофиксации.При проверке документов у водителя при себе не оказалось прав.Полицейские оформили на него протокол по двум статьям – часть 1 590 Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП РК - Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными номерными знаками (знаком) и часть 1 612 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения).Общая сумма штрафа, которая налагается на водителя Lada Priora, составит 10 месячных расчётных показателей (МРП), то есть 25 250 тенге.Автомобиль эвакуировали на штрафную стоянку.Следующим полицейские остановили водителя бетономешалки. Мужчина проехал на красный сигнал светофора и при себе не имел водительских прав.В отношении него был составлен протокол по части 1 статьи 599 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) и за управление без прав по части 1 статьи 612 КоАП РК.Ему придётся выплатить штраф в размере 15 МРП или 37 875 тенге. Инспекторы водворили бетономешалку на штрафную стоянку.Очередным нарушителем оказался водитель КамАЗа, который был без водительских прав. На него оформлен протокол также по части 1 статьи 612 КоАП РК. Автомобиль также в сопровождении полицейских был доставлен на штрафную стоянку.Нарушителем стал и водитель внедорожника, который передвигался с непристёгнутым ремнём безопасности и без водительских прав. Сотрудники оформили протокол по двум статьям – часть 1 593 КоАП РК (Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов) и часть 1 612 КоАП РК. Ему грозит штраф в размере 25 250 тенге.Toyota Land Cruiser Prado был доставлен на штрафную стоянку.В день, по словам инспекторов, они заполняют по 15-20 протоколов.Полицейские напоминают, что при уплате штрафа в течение семи дней со дня составления протокола человек получает 50-процентную скидку.