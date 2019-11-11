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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:45

Просмотров: 1342

На украшение Актау к Новому году планируют потратить 37 миллионов тенге

Городские власти планируют провести опрос того, где жители Актау хотят видеть центральную ёлку. Об этом сообщили в акимате Актау.

Иллюстративное фото
Старые городские украшения, как сообщили в акимате Актау, хранятся на двух складах: в 27 и в 1 микрорайонах (в 1 микрорайоне - на штрафстоянке). В этом году на украшения Актау потратят 37 миллионов тенге. По подсчёту журналистов за последние четыре года на оформление города к Новому году чиновники выделяли в общем 78 миллионов тенге.

В этом году планируется закупить новую ёлку стоимостью 15 миллионов тенге, а одну из старых передать в село Умирзак.

В прошлом году центральная ёлка была установлена в 15 микрорайоне на набережной. В этом - главное новогоднее украшение планировалось установить там же. Но этот вопрос, как сообщили в акимате Актау, ещё рассмотрят, так как в прошлом году поступали жалобы от населения на место проведения празднования Нового года.

Фото veryimportantlot.com




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Комментарии ( 7 )

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  • Maik
  • User_413
 Valeriy (Посетители) Сегодня, 19:52
Чему удивляться? За летний полив деревьев деньги сняли, пора и за ёлку деньги снимать...традиция такая..пора привыкнуть

За летний полив, деревьев, деньги сняли,пора и за елку деньги снимать..пора привыкнуть... традиция такая
 
-1
  • Valeriy
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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 19:30
Если каждая квартира хоть чуть-чуть приложит усилия со своей стороны, то, город станет краше выше крыши. Вот и все. Один акимат не будет тратить много бабла на недельный праздник. Люди, которые каждый год хают акимат, вы что не устали? Как можно каждый год писать одно и тоже.
 
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  • Tana
  • Valeriy
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  • User_413
 Maik (Посетители) Сегодня, 18:48
Отдайте мне 30,на 7 я вас украшениями завалю из натуральных и нано материалов. Воровать надо с умом и нельзя загибать,тут вы ребяты явно загнули на тридцатничек.Воры одним словом словами Петра первого.
 
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 Тина (Посетители) Сегодня, 18:41
К слову а стоит ли? Помню в прошлом году, буквально за 2-3 дня город стали гирляндами украшать, так как народ возмущаться стал! И правда, в прошлом году атмосферы совсем не чувствовалось, город серый стоял. У нас и так ни снега ни зимы толком нет, хоть гирлянды какой то праздничный настрой всё-таки создают! Один фиг воруют миллиардами даже если не будет декорации,так хоть пусть чуть чуть, да украсят город и создадут атмосферу праздника.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Ingul
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:49
cas177cas,
а стоит ли это того, чтобы тратить кучу бабла на праздник который длится пару дней?

я вот честно на елку на площади не хожу! отмечаю только в кругу семьи, а смотреть как взрывают хлопушки над головой и нюхать порох чет мне особо хочется!
 
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  • arelav_74
 Dafik (Посетители) Сегодня, 17:37
Наверное забыли ещё один 0 поставить.
 
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 viva (Посетители) Сегодня, 17:09
интересно где все прошлогоднее ???
 
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 cas177cas (Посетители) Сегодня, 17:03
китайские гирлянды в помощь!!!каждый год одно и то же!!!позор!!!ни один город в РК так скудно и позорно не украшают...это насколько надо нелюбить и ненавидеть свой родной город чтоб так каждый год к оформлению на новый год подходить.ни ума ни фантазии.передайте это дело фирмам которые знают в этом толк.
 
 

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