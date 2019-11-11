На украшение Актау к Новому году планируют потратить 37 миллионов тенге

Старые городские украшения, как сообщили в акимате Актау, хранятся на двух складах: в 27 и в 1 микрорайонах (в 1 микрорайоне - на штрафстоянке). В этом году на украшения Актау потратят 37 миллионов тенге. По подсчёту журналистов за последние четыре года на оформление города к Новому году чиновники выделяли в общем 78 миллионов тенге.В этом году планируется закупить новую ёлку стоимостью 15 миллионов тенге, а одну из старых передать в село Умирзак.В прошлом году центральная ёлка была установлена в 15 микрорайоне на набережной. В этом - главное новогоднее украшение планировалось установить там же. Но этот вопрос, как сообщили в акимате Актау, ещё рассмотрят, так как в прошлом году поступали жалобы от населения на место проведения празднования Нового года.Фото veryimportantlot.com