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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:11

Просмотров: 425

Цена за квадратный метр на жильё в Актау составила 199 140 тенге

Динамику цен на жильё в Казахстане отследил портал Krisha.kz.

Фото 365info.kz/
В октябре на рынках жилья всех 17 исследуемых городов РК наблюдалась положительная динамика. По данным сайта krisha.kz, общий показатель стоимости вырос на 1.4 процента.

По данным аналитиков сайта «Крыша», средняя стоимость единицы площади в Актау в октябре 2019 года составила 199 140 тенге.

Цена за квадратный метр на жильё в Актау составила 199 140 тенге


Наибольший в этом месяце прирост зафиксирован в Таразе, где средние цены выросли на 3.3 процента. За единицу площади продавцы просят рекордные для этого города 167 460 тенге. Стабильная положительная динамика наблюдается в Таразе на протяжении всего года, но в июне темпы ускорились.

На 2.5 процента вырос индекс в Талдыкоргане. Квадратный метр выставляется за 198 360 тенге. Начиная с мая, ценовой максимум обновляется ежемесячно, и октябрь - не исключение.

В Павлодаре цены возросли на 2.3 процента — до 186 840 тенге за квадрат. Как и в большинстве городов, линия тренда восходящая.

В Кокшетау индекс стоимости прибавил 2.1 процента. Цена за единицу площади равна 208 120 тенге.

Одинаковый прирост на 1.9 процента отмечается в Петропавловске и Костанае. За квадратный метр продавцы просят 223 880 и 208 120 тенге соответственно.

В Караганде и Усть-Каменогорске индекс вырос на 1.7 процента, а цены — до 212 820 и 203 260 за квадратный метр.

В Семее положительная динамика равна 1.6 процента, стоимость квадрата — 180 560 за квадратный метр.

В Атырау актуальная цена составляет 254 120 тенге за 1 за квадратный метр. Месяц назад она была ниже на 1.4 процента.

В Нур-Султане квадратный метр подорожал на 1.1 процента — до 335 500 тенге. В отличие от других городов здесь нет явного тренда — динамика меняет направление каждый месяц, но всегда незначительно. В целом ситуация стабильная.

В Уральске прирост ограничился 1 процентом — 196 380 тенге за квадратный метр.

В Алматы индекс обновил рекорд отметкой 392 160 тенге за квадрат при росте на 0.8 процента.

Аналогичная динамика (+0.8 процента) в Кызылорде. Цена за квадратный метр составляет 137 080 тенге.

В Шымкенте и Актобе индикатор изменился всего на 0.5 процента, в Актау — на 0.2 процента. Средние цены предложений — 239 360, 149 380 и 199 140 за квадратный метр соответственно.

Городов с отрицательной динамикой в этом месяце не оказалось. Ценовой максимум обновлён в большинстве населённых пунктов (13 из 17 исследуемых): в Алматы, Шымкенте, Караганде, Уральске, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Павлодаре, Таразе, Актобе, Костанае, Семее, Кокшетау и Талдыкоргане.

Цена за квадратный метр на жильё в Актау составила 199 140 тенге


За прошедшие 10 месяцев текущего года цены на вторичное жильё в РК выросли на 5.3 процента. В наибольшей степени это заметно в Петропавловске, Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Шымкенте и Таразе.

Снижение средних цен предложений относительно января отмечается только в Кызылорде и Атырау.

Пятёрку городов РК с самым дорогим жильём в октябре традиционно возглавляет Алматы. Квартира площадью 40 квадратных метров обойдётся в 15.7 миллиона тенге. На втором месте — Нур-Султан, где такое жильё стоит 13.4 миллиона тенге. Третью строчку рейтинга занимает Атырау (10.1 миллиона тенге).

Наиболее низкий уровень цен на квартиры в Павлодаре (7.5 миллиона тенге), Семее (7.2 миллиона тенге), Таразе (6.7 миллиона тенге), Актобе (6 миллионов тенге) и Кызылорде (5.5 миллиона тенге).

Аналитики «Крыши» подчёркивают, что на индикаторы продолжает влиять ослабление тенге и негативные курсовые ожидания. Кроме того, индекс отражает структуру рынка, которой свойственно меняться, если одни объекты уходят с продажи, а другие — появляются. Важно помнить, что многие продавцы в большинстве случаев предполагают возможность торга, предпочитая обсуждать условия продажи после осмотра жилья.



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