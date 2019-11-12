В Актау полностью сгорел автомобиль

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Вызов на пульт дежурного поступил сегодня, 12 ноября, в 10:37 часов. На автодороге в микрорайоне возле жилого дома «Грин Плаза» полностью сгорел автомобиль марки ГАЗель. В происшествии никто не пострадал.
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