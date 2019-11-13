С начала года жители Актау приобрели более двух тысяч легковых автомобилей

Фото expert.ru/
Жители Актау, как сообщает «КазАвтоПром», приобрели 2004 легковых автомобиля с начала 2019 года. Жители Алматы – 14 939 машин, Нур-Султана – 11 037 автомобилей, Шымкента - 4 376 авто за 10 месяцев.
С января по октябрь официальными дилерами реализован 56 031 автомобиль, что на 18,9 процента выше результата годичной давности. В отчётный период казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 522,4 миллиарда тенге, что на 29,6 процента выше показателя 2018 года.
Сбыт по итогам октября 2019 года (6 626 единицы) превзошёл прошлогоднее значение на 20,5 процента. Объём рынка в стоимостном выражении по результатам месяца достиг 62,9 миллиарда тенге, превысив показатель годичной давности на 30,5 процента.
Более 30 тысяч покупателей (57 процентов) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов, 24 119 автомобилей (43 процента) из числа реализованных по итогам 10 месяцев пришлось на импорт.
Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам 10 месяцев возглавляет Lada: на территории республики продано 12 213 автомобилей российской марки. Сбыт моделей Toyota составил 11 767 единиц. Третью позицию занял Hyundai с показателем 11 438 реализованных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают KIA 2 691 и Ravon 2 269.
В топ-10 наиболее успешных марок вошли также Renault, GAZ, Nissan, Volkswagen и «ВАЗ».
Статус крупнейшей дилерской группы на рынке Казахстана сохраняет за собой холдинг «БИПЭК АВТО − АЗИЯ АВТО». По итогам отчётного периода 30,3 процента всех покупателей новых легковых автомобилей остановили выбор на предложениях этой группы. 21,9 процента рынка пришлось на сбыт КМК Astana Motors. В десятку наиболее заметных участников казахстанского авторитейла вошли также «Вираж» с долей 5,8 процента, «Toyota City Алматы» (5,2 процента), Eurasia Motor (2,5 процента), «Тойота-Центр Жетысу» (2,3 процента), «Автомир» (2,3 процента), Allur Auto (2,1 процента), Mercur Auto (2 процента) и Aster Auto (1,9 процента).
С января по октябрь официальными дилерами реализован 56 031 автомобиль, что на 18,9 процента выше результата годичной давности. В отчётный период казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 522,4 миллиарда тенге, что на 29,6 процента выше показателя 2018 года.
Сбыт по итогам октября 2019 года (6 626 единицы) превзошёл прошлогоднее значение на 20,5 процента. Объём рынка в стоимостном выражении по результатам месяца достиг 62,9 миллиарда тенге, превысив показатель годичной давности на 30,5 процента.
Более 30 тысяч покупателей (57 процентов) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов, 24 119 автомобилей (43 процента) из числа реализованных по итогам 10 месяцев пришлось на импорт.
Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по результатам 10 месяцев возглавляет Lada: на территории республики продано 12 213 автомобилей российской марки. Сбыт моделей Toyota составил 11 767 единиц. Третью позицию занял Hyundai с показателем 11 438 реализованных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают KIA 2 691 и Ravon 2 269.
В топ-10 наиболее успешных марок вошли также Renault, GAZ, Nissan, Volkswagen и «ВАЗ».
Статус крупнейшей дилерской группы на рынке Казахстана сохраняет за собой холдинг «БИПЭК АВТО − АЗИЯ АВТО». По итогам отчётного периода 30,3 процента всех покупателей новых легковых автомобилей остановили выбор на предложениях этой группы. 21,9 процента рынка пришлось на сбыт КМК Astana Motors. В десятку наиболее заметных участников казахстанского авторитейла вошли также «Вираж» с долей 5,8 процента, «Toyota City Алматы» (5,2 процента), Eurasia Motor (2,5 процента), «Тойота-Центр Жетысу» (2,3 процента), «Автомир» (2,3 процента), Allur Auto (2,1 процента), Mercur Auto (2 процента) и Aster Auto (1,9 процента).