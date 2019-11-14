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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:51

Просмотров: 3982

Адильбек Ниязымбетов вручил автомобиль Lexus LX570 меценату из Жанаозена

Нуржан Эдилов, меценат из Жанаозена, построил спортивный комплекс в городе на свои средства, продав дом и автомобиль. Спортсмены области не остались в долгу и на открытии спортивного комплекса вручили меценату ключи от внедорожника Lexus LX570. Об этом сообщил Батырбек Джайлыбаев, заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу.

Фото предоставлено Батырбеком Джайлыбаевым
Житель Жанаозена Нуржан Эдилов построил спортивный комплекс за счёт своих средств.

Мероприятие открытия прошло 10 ноября. Его посетили представители акиматов области и Жанаозена, а также известные спортсмены нашего региона.

Адильбек Ниязымбетов вручил автомобиль Lexus LX570 меценату из Жанаозена


Двукратный олимпийский финалист Адильбек Ниязымбетов в ходе мероприятия вручил меценату ключи от Lexus LX570 в знак благодарности за его поступок.

Как отметил заслуженный тренер РК Батырбек Джайлыбаев, у Нуржана Эдилова всегда была мечта открыть спортивные школы в родном городе.

- Он давно к этому шёл. Продал частный дом в Актау, продал свой внедорожник, а на вырученные деньги построил спортивный комплекс «JAQSY» площадью 2000 квадратных метров. В комплексе будут проводиться занятия по боксу, дзюдо, карате-до, вольной борьбе, настольному теннису, армрестлингу, пауэрлифтингу и мини-футболу. Спортсмены области узнали о его великодушном поступке и не остались в стороне, - сказал Батырбек Джайлыбаев.




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Комментарии ( 6 )

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kann (Посетители) Сегодня, 15:53
Смотря сколько обошлось спорт комплекс этому доброму человеку и какого года лексус 570.Если новая то тогда он почти ничего не потерял.К чему этот спектакль,кто вообще подарил машину акимат чтоли.
 
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  • Aibek.z
 Неталиев Гарифулла (Посетители) Сегодня, 14:13
Доброе дело, вопросов нет. Хотя меценатом его назвать можно в том случае, если бы он этот спорткомплекс подарил (передал в дар) городу. А так это выглядит как схема ГЧП.
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 14:12
Театр абсурда.
А на самом деле было так.
Предприниматель вложил деньги в строительство соц.объекта. Что, значительно и благотворно влияет на налогообложение доходов предпринимателя в целом. Даже если и продал недвижимость и транспорт, это было сделано не из большой любви к спорту и детям. Ну или не только из-за этой любви. Теперь он будет получать стабильный доход от этого объекта либо иметь налоговые преференции от его содержания.
И..самое главное.
Меценат — лицо, способствующее на добровольной и безвозмезднойоснове развитию науки и искусства, оказывающее им материальную помощь из личных средств.
В нашем случае, просто обмен материальными благами.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:36
aalleennaa69,
согласен.
то, что он что то там продал еще не говорит о том, что у него ничего не осталось. значит лишнее было, или досталось не пОтом за токраным станком.
иначе как он теперь 400 тонн будет налогов в год платить lol

а так, канеш, дело хорошее bravo
 
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 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 13:30
Если бы он последние штаны продал тогда бы радовались и гордились ,а так понты прокалатил
 
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335 (Посетители) Сегодня, 13:07
Әділбекте баспана да, автокөлікте барғо.Оданда 2-3 жанұяға баспана алып бергенде жақсы болар еді.
 
 

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