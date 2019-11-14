Адильбек Ниязымбетов вручил автомобиль Lexus LX570 меценату из Жанаозена

Житель Жанаозена Нуржан Эдилов построил спортивный комплекс за счёт своих средств.Мероприятие открытия прошло 10 ноября. Его посетили представители акиматов области и Жанаозена, а также известные спортсмены нашего региона.Двукратный олимпийский финалист Адильбек Ниязымбетов в ходе мероприятия вручил меценату ключи от Lexus LX570 в знак благодарности за его поступок.Как отметил заслуженный тренер РК Батырбек Джайлыбаев, у Нуржана Эдилова всегда была мечта открыть спортивные школы в родном городе.- Он давно к этому шёл. Продал частный дом в Актау, продал свой внедорожник, а на вырученные деньги построил спортивный комплекс «JAQSY» площадью 2000 квадратных метров. В комплексе будут проводиться занятия по боксу, дзюдо, карате-до, вольной борьбе, настольному теннису, армрестлингу, пауэрлифтингу и мини-футболу. Спортсмены области узнали о его великодушном поступке и не остались в стороне, - сказал Батырбек Джайлыбаев.