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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:48

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Контроллёрам ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» приказали работать сверхурочно

Сотрудников организации заставляют работать сверхурочно и бесплатно. Об этом сообщил работник компании, пожелавший не называть своего имени. Руководство организации прокомментировало ситуацию.

Иллюстративное фото из открытых источников
В распоряжение редакции попал приказ от руководства ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», в котором говорится об организации рейдовых мероприятий с 14 по 16 ноября по вручению уведомлений и досудебных претензий потребителям города с целью снижения дебиторской задолженности.

В связи с этим контроллёры обязаны работать сверхурочно - с 17:30 до 19:30.

Контроллёрам ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» приказали работать сверхурочно


- Если бы мы успевали собирать деньги с граждан в рабочее время, нам бы не поставили такой график. Платить нам за вечернюю смену никто не будет. А если откажемся — говорят, что уволят. У нас семьи и дети, мы боимся остаться без работы, - сообщил один из работников.

В ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» прокомментировали данную ситуацию.

- Проведение данных мероприятий обусловлено необходимостью посещения работниками в более позднее время потребителей, имеющих задолженности за потреблённую электроэнергию в виду того, что подавляющее количество граждан находятся на работе. Всем сотрудникам, до привлечения к сверхурочным работам, было дано разъяснение, что оплата этих работ осуществляется в соответствии со статьёй 108 Трудового кодекса Республики Казахстан не ниже чем в полуторном размере, исходя из дневной (часовой) ставки работника, - сообщили в товариществе.

В организации отметили, что в соответствии с Трудовым кодексом для каждого сотрудника сверхурочные работы не превышают двух часов в сутки.

Для справки:
Статья 108. Оплата сверхурочной работы
При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной (часовой) ставки работника. При сдельной оплате труда доплата за работу в сверхурочное время производится в размере не ниже пятидесяти процентов от установленной дневной (часовой) ставки работника.

По соглашению сторон за работу сверхурочно допускается предоставление часов отдыха из расчёта не менее одного часа отдыха за один час сверхурочной работы.



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